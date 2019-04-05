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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Beylikdüzü'nde 23 Ocak günü polise başvuran M.E. Çamlık Caddesi'ne markete gitmek için park ettiği otomobiline geri döndüğünde aracın içinde bulunan dizüstü bilgisayar ve cep telefonunun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.
M.E. ifadesinde "Aracımı kilitlemiştim. Geri döndüğümde kapıların açık olduğunu gördüm. Hiç bir zorlama yok nasıl açmışlar anlayamadım" dedi. Bu olaydan bir gün sonra bu kez Başakşehir'de polise başvuran bir üniversitede öğretim görevlisi olan F.S. park ettiği aracına geri döndüğünde 750 Euro ile 150 doların çalındığını anlattı.
OLAY ANI KAMERADA
Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayın gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde iki mağdur aracını park ettiği sırada yürüyen bir kadının, ters taraftaki kapıyı hafif şekilde hızla açtığı görüldü. Mağdur sürücüler daha sonra anahtarla araçlarını kilitliyor. Hatta biri çevreden şüphelenerek geri dönüp kapısının kilitli olup olmadığını kontrol ediyor. Ancak kilitli sandıkları aracın ters taraftaki kapısının açık olduğunu fark etmiyorlar. Mağdurlar uzaklaşınca kapıyı açan kadın geri dönüp aracın içindeki eşyaları çalıp kaçıyor.
KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR
Polis görüntülerden yola çıkarak şüphelilerin Sultan K. (26) ile Muammer Ç. (25) olduğunu belirleyip takibe aldı. Polisin kendilerini takip ettiğini fark eden 2 şüpheli araçla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu 2 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Sultan K.'nın 17 oto hırsızlık, 1 yankesicilik, mala zarar vermek, yaralama suçundan polis kaydı olduğu öğrenildi. Muammer Ç.'nin ise 17 oto hırsızlığı, 2 cinsel istismar, işyerinden hırsızlık, ruhsatsız silah suçlamalarıyla daha önce de gözaltına alındığı belirlendi. Emniyetteki soruşturmanın ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli tutuklandı.
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