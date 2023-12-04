İstanbul'da hissedilen deprem! 4 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

İstanbul'da hissedilen deprem! 4 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 4 Aralık Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz'de deprem oldu. Sata 10:42'de İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. İşte 4 Aralık 2023 son dakika deprem haberleri...