Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 4 Aralık Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz'de deprem oldu. Sata 10:42'de İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. İşte 4 Aralık 2023 son dakika deprem haberleri...

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.