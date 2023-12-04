İstanbul'da hissedilen deprem! İşte 4 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 4 Aralık için yayınlandı. Kandilli Rastahanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Aralık Pazartesi gününün ilk saatlerinde Akdeniz'de deprem oldu. Saat 10 sularında İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. İşte 4 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 4 Aralık Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz'de deprem oldu. Sata 10:42'de İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. İşte 4 Aralık 2023 son dakika deprem haberleri...
İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM!
Saat 10:42'de İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi.
AKDENİZ'DE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Aralık Pazartesi günü saat 01:40'ta Akdeniz'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.