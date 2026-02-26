Canlı
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Mesai bitiminin ardından iftar saatinin de yaklaşmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde araçlar yavaş ilerliyor.

        Okmeydanı TEM Otoyolu bağlantı yolu, Nurtepe Viyadük, Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında trafik yoğun seyrediyor. Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik ağır ilerliyor.

        Otogar Hal Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğun seyrediyor.

        Anadolu Yakası

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

        D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Maltepe'ye kadar sürüyor.

        TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Ataşehir arasında yoğunluk gözleniyor.

        Mesai saatinin sona ermesiyle özellikle aktarmaların yapıldığı Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu oluştu.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak kaydedildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

