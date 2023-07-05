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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kaybolan Kırgız öğrencinin sözleri ortaya çıktı!
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İstanbul'da kaybolan Kırgız öğrenciyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

İstanbul'dan Bulgaristan'a gitmek için Türkiye'ye gelen Kırgız üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova'yı arama çalışmaları sürerken, genç kızla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Shamuratova'yı bir süre evinde misafir eden Sevinç Kurtuluş, "Buraya geldiğinde 'üç gün yürüdüm, üç gündür açım' dedi. Sürekli çelişkili konuştuğu için tekrar eve götürmek istemedim" ifadelerini kullandı

İstanbul'da kaybolan Kırgız öğrencinin sözleri ortaya çıktı!
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DHA

Kırgız Üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) Bulgaristan´a gitmek için geldiği İstanbul´da 10 gün önce ortadan kaybolmuştu. Jazgül'ü evinde bir süre misafir eden Kadıköylü esnaf Sevinç Kurtuluş aralarında geçen konuşmaları anlattı.

DHA'nın haberine göre Kurtuluş "Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan yürüyerek Kadıköy'e geldiğini söyledi. 'Üç gün yürüdüm, üç gündür açım' dedi. Buraya geldi, bir şeyler yedi. Polise gidelim dedik, önce polisi istemedi. Valizini bulmak için gidelim deyince polise gitmeyi kabul etti. Sürekli çelişkili konuştuğu için tekrar eve götürmek istemedim, oğlum karakola bıraktı, sonrasını bilmiyorum" dedi.

Üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) Kırgızistan'dan, özel bir şirket vasıtasıyla yaklaşık 3 aylık çalışma programına katılmak üzere, 22 Haziran'da geldiği İstanbul'da kayboldu. Jazgül, Kadıköy´de 24-25 Haziran tarihleri arasında iki farklı esnafın yanında kaldığı ortaya çıkmış, o esnaflar kayıp Shamuratova´yı iki kez polis karakoluna götürdüklerini iddia etmişti. Jazgül Shamuratova´nın, Hasanpaşa Polis Karakolu´na girdiği ve çıktığı anlar karakolun çevresindeki güvenlik kameralarına da yansımıştı. Shamuratova´yı son görenlerden, esnaf Sevinç Kurtuluş kaybolan Kırgız öğrenciyle aralarında yaşanan konuşmaları anlattı.

"HAVALİMANINDA BİRİLERİYLE KAVGA ETMİŞ"

Esnaf Sevinç Kurtuluş, "İlk Kadıköy´de karşılaştım. Kafeye getirdim. Hakan Bey diye biri vardı, o Rusça bildiğim için beni çağırdı. 11.00-11.30 civarlarıydı. Konuştum, sadece Bulgaristan´a Varna´ya gitmesi gerektiğini, kaybolduğunu söyledi. Pasaportu falan yoktu yanında, yardımcı olmaya çalıştım. Pasaportunu sordum. `Yok´ dedi, kendisi de bilmiyor sadece 'kafeye yakın bir otelde bıraktım' diyor. `Biletimi alırsan pasaportumu getirttiririm' dedi. Çok da rahat konuşuyordu. Varna´da bir otelin adını söyledi. Havalimanından yürüyerek geldiğini söyledi. 'Üç gün yürüdüm, üç gündür açım' dedi. Buraya geldi, biraz bir şeyler yedirdim. `Valizimi kaybettim´ dedi, daha doğrusu `Havalimanında valizimi bıraktım, valizimi almam lazım" dedi. 'Yanlışlıkla, yanlış otobüse bindim' dedi. 'Normalde Varna´ya gitmem gerekiyor´dedi. Orada havalimanında kavga etmiş birileriyle. `Valizimi almadan çıktım´ dedi" şeklinde konuştu.

"POLİSİ İSTEMEDİ"

Evde yaşananları anlatan Sevinç Kurtuluş, "Eve götürdüm, düşündüm. Üç gündür dışarıda olduğu için duşunu alsın dedim yardımcı olmak için. Geldi, evde yemek yedi. O arada kuzenimle Rusça konuştu, anlattı. Çalışmak için, anlaşmalı çalışmak için gidiyormuş Varna´da otele. Annesine ulaşmaya çalıştık ama meğerse aradığımız kendi numarasıymış. Ondan sonra işte sadece havalimanından valizimi almam gerekiyor diye anlatıyor sürekli. Biz de pasaportunu alalım, bilet alayım dedim. `Bilet al pasaportumu ben getirttiririm´ dedi. Nereden getirtecek onu bilmiyorum. Sonra 'pasaportum senin kafeye yakın bir yerde' dedi. Gece yürüyerek geldim senin kafeye iki, iki buçuk saat.´ Dedi. Hatırlıyorsan, götürelim kafeden yürüyerek tekrar aynı otele gidelim pasaportunu alalım dedik. Pasaportsuz hiçbir şey yapamazsın dedik. Polise gidelim dedik. Polisi istemedi. Ondan sonra da, polisten hani valizini bulmak için polise gidelim deyince polise ondan sonra gitti" dedi.

"OĞLUM KARAKOLA BIRAKTI SONRASINI BİLMİYORUM"

Esnaf Kurtuluş, "Sürekli `valizim´ diyordu. Benle eve geldi. Sadece yarım saat oturdu, yemek yedi, duş almak istemedi, ondan sonra çıktı kız kardeşimle. Kadıköy'e geldi tekrar, Hasanpaşa Karakolu´na gittiler. Karakoldan çıkmış. Buraya gelmiş 19.00´dan, 23.30´a kadar burada oturmuş. Ondan sonra da mecbur yani, ben endişelendim. Çünkü, sürekli çelişkili konuşuyor. 'Telefonum kırıldı diyor, telefoncuya bıraktım' diyor. 'Pasaportum valizimin içinde' diyor. Sürekli çelişkili konuştuğu için tekrar eve götürmek istemedim, endişelendiğim için. Ben gece 23.30 gibi geldim, tekrar oğlum karakola bıraktı. Ondan sonrasını bilmiyorum. Gece saat 23.30-00.00´gibi gördüm. Cumartesi günü olan olaylar bunlar" dedi.

"YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM"

Esnaf Sevinç Kurtuluş, "Burada kafe işletiyorum, evliyim, iki çocuğum var. Benim de küçük çocuğum bir de yetişkin çocuğum olduğu için endişelendim. Tabi ki anne hali yani. O kız yirmi yaşında olduğu için, yirmi yaşında çünkü hayat çok kötü yani. Yabancı biri olduğu için mecbur yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü kendim de yabancıyım. 15-20 senedir yabancı bir ülkede yaşıyorum. Kolay değil, burada kafe işletiyorum 2 senedir esnafım" dedi.

OTELLERDE KAYDI YOKTU

Karakolda yaşananlar hakkında duyduklarını aktaran Sevinç Kurtuluş, "Pasaportu, hiçbir şekilde otellerde kaydı yoktu. Kardeşim `kaydını arayalım´ demiş. Telefonunu sormuş. `Telefonumu bilmiyorum.´ demiş ama bize `Telefonum kırıldı, havalimanına yakın bir yerde telefoncuya bıraktım' dedi" ifadelerini kullandı. Sevinç Kurtuluş, Jazgül Shamuratova´nın Kırgızca´nın yanı sıra, iyi derecede İngilizce ve Rusça konuştuğunu belirtti. Konuşmalarının bir noktasında, Shamuratova´nın pasaportunu bir otelde, çekmeceye sakladığını anlattığını ifade etti. Öte yandan Shamuratova´nın annesi Aida Contoroeva da İstanbul´a gelerek Kırgızistan Konsolosluğu´na müracaat etmiş, kayıp kızı için dilekçe sunarak kayıp ilanı vermişti. Polis ekiplerinin Shamuratova´nın bulunması için başlattıkları sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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