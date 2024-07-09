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        Haberler Gündem İstanbul'da kediyi tekmeleyerek dördüncü kattan atan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası

        İstanbul'da kediyi tekmeleyerek dördüncü kattan atan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası

        Küçükçekmecede "Şirine" isimli kediyi tekmeleyip dördüncü kattan atarak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Elanur Piliciye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:39 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:39
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        Kediyi tekmeleyen sanığa hapis cezası
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        Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kedinin sahibi müşteki Fatma Aydın, sanık Elanur Pilici, taraf avukatları ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı.

        Duruşmada savunma yapan sanık Elanur Pilici, kediye sadece tekme attığını, onu camdan atmadığını, hayvanın kendisinin düştüğünü öne sürdü.

        Apartmanın yan tarafında bulunan köpekleri beslediğini ifade eden sanık Pilici, "Ben onlardan daha fazla hayvan severim. Sevmeye devam edeceğim. Olay olduğu tarihte benim psikolojik sorunlarım vardı. Öyle yaptığım için üzgünüm. Hayatımda ilk defa vurduğum hayvandır." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme, sanığı "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı öldürmeye teşebbüs" suçundan, takdiri indirim uygulamadan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunun önünde bir hayvansever bayıldı.

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        İddianameden

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Fatma Aydının "Şirine" isimli kedisinin 15 Ağustos 2023te sanık Elanur Pilici tarafından tekmelenip dördüncü katın camından aşağıya attığını öne sürerek şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Pilici, kediye sinirlendiğini ancak tekme ve camdan atma eylemlerinde bulunmadığını savunurken, tanık İlayda Argun ise olay günü misafir olarak bulunduğu eve Fatma Aydının, kedisi Şirine ile birlikte geldiğini, Aydın gittikten sonra kedinin yanlarında kaldığını anlattı.

        Kedi kendilerindeyken balkondan sanığın evinin balkonuna geçerek saksıları devirdiğini dile getiren Argun "Sabah sanığın kapımızı çalıp bize bağırması üzerine kedinin saksıları devirdiğini öğrendik. Biz konuşurken kedi, kendi evi olan Aydının dairesine doğru geçti. Sanık, kediyi fark edince yerde tekmelemeye başladı. Koşup engel oldum, kedi de bu esnada ara boşluğa saklandı. Sanık benden kurtulup peşinden koştuğu kediyi yakaladı ve 4. kattan aşağı attı." şeklinde ifade verdi.

        Tanık Argun, olaydan sonra kediyi veterinere götürdüklerini ve yüksekten düşme sonucu iç kanama geçirdiğini belirtti.

        Tanık beyanı ile bilirkişi raporuna göre, sanığın üzerine atılı suçları işlediği kaydedilen iddianamede, Pilicinin "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Olay anlarına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanan güvenlik kamerası görüntülerinde ise sanığın bir dairenin ziline bastığı, kapı açıldığı sırada içeriden çıkan kediye tekme attığı görüldü.

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