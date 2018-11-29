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İstanbul, önceki gece ve bugün, tam anlamıyla beklenen fırtınanın etkisi altında kaldı. Soğuk hava ve şiddetli yağış kentte etkili oldu. Yoğun yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktı.
BOĞAZ'IN SULARI KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ
Sarıyer’den yağmurla birlikte boğaza akan çamur, Tarabya kıyılarını tamamen kapladı. Kahverengiye dönen boğazın bir bölümü havadan görüntülendi.
SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ
Sarıyer'de, gece saatlerinde etkisini hissettiren sağanak yağış sonrası yol çöktü. Alınan bilgiye göre, Rumeli Kavağı Mahallesi Tellibaba mevkiinde, sağanak nedeniyle yolda çökme yaşandı. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, ekiplerin çalışması gün boyu devam etti.
DALGALAR, DALGAKIRANI AŞTI
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde şiddetli fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgaların dalgakıran boyunu aştığı görülürken deniz de koyu bir renge büründü. Olumsuz hava şartlarından etkilenen balıkçılar teknelerini kurtarmaya çalıştı.
SAROS'TA TEKNELER BATTI
Saros açıklarında ise yaşanan fırtına nedeniyle limanda bulunan birçok büyük ve küçük çaplı tekne suya gömüldü.
BOĞAZ'DAN GEMİ GEÇİŞİNE İZİN YOK
Kötü hava koşulları yüzünden deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşandı. Olası bir kazaya sebebiyet vermemesi için Liberya bayraklı dökme yük gemisinin Karadeniz'e geçişine izin verilmedi. Gemi, Sarıyer açıklarında demir atarak saatlerce bekledi.
TEKİRDAĞ'DA EĞİTİM UÇUŞUNA İPTAL
Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde dün gece başlayan ve bugün de etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Çorlu Havaalanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Çorlu ve Ergene'de hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük 1 derece ölçüldü. Çorlu Havaalanı'nda yapılması planlanan 14 okulun eğitim uçuşları iptal edildi. Ergene'de ise bazı ağaçlar ve aydınlatma direkleri fırtına nedeniyle devrildi.
BALIKESİR'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür devam eden yağmur ve fırtına nedeniyle Atatürk Mahallesi'ndeki Şehit Kadir Altınöz Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile akşam saatlerinde çöktü. Çökme sırasında okulda çocukların ve görevlilerin olmaması olası bir faciayı önledi.
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