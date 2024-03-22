İstanbul'da köprüler kolon kanseri için aydınlatıldı
İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, 'Kolon Kanseri Farkındalık Ayı' çalışmaları kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı
İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, kolon kanserine dikkati çekmek için mavi renkte aydınlatıldı.
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" çalışmaları kapsamında hastalığa dikkati çekmek amacıyla mavi renge büründü.
AA'nın haberine göre; köprülerdeki aydınlatma sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.