        İstanbul'da motosikletli arkasında oturan kadının saçını çekti... Dengesini kaybeden kadın ölümden döndü

        İstanbul'da Ataşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosiklette sürücü ile arkasındaki kadın yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücü, kadının saçını çekerek darp etti, kadın dengesini kaybederek düşme tehlikesi yaşadı. Olay anları başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Darp edilen kadın ölümden döndü

        Ataşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, arkasında oturan kadının saçını çekti. Motosikletteki kadın kavga sırasında dengesini kaybetti. Darp edilen kadının motosikletten düşmekten ve kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

        DHA'daki habere göre olay; 11 Nisan Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsüyle arkasında oturan kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        KADININ SAÇINI ÇEKTİ

        Bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü kadının saçını çekti.

        DENGESİNİ KAYBETTİ

        Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında kadın aldığı darbelerle dengesini kaybetti.

        SON ANDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

        Motosikletten düşmek üzereyken son anda kendini toparlayan kadın ölümden döndü.

        O ANLAR KAMERADA

        Motosikletteki 2 kişinin kavga ettiği ve kadının dengesini kaybettiği anlar kask kamerasına yansıdı.

        KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

        Yaşanan kavga anı başka bir motosiklet sürücünün kask kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kadın yolcunun saçını çektiği anlar görülüyor. Motosiklet sürücüsünün kadını darp ettiği anlar da görüntülerde yer alıyor.

        Motosiklet emniyet şeridinde gittiği sırada kadının dengesini kaybettiği ve düşmekten son anda kurtulduğu anlar da fark ediliyor. Görüntülerde 2 kişinin kask ve güvenlik ekipmanı kullanmaması dikkat çekerken, kavga bir süre sonra sona eriyor motosikletli 2 kişi otoyolda gözden kayboluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 tutuklama

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Camgöz Gary dehşeti!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Macaristan'da kritik seçim
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
