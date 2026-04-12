İstanbul'da motosikletli arkasında oturan kadının saçını çekti... Dengesini kaybeden kadın ölümden döndü
Ataşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, arkasında oturan kadının saçını çekti. Motosikletteki kadın kavga sırasında dengesini kaybetti. Darp edilen kadının motosikletten düşmekten ve kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
DHA'daki habere göre olay; 11 Nisan Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsüyle arkasında oturan kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KADININ SAÇINI ÇEKTİ
Bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü kadının saçını çekti.
DENGESİNİ KAYBETTİ
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında kadın aldığı darbelerle dengesini kaybetti.
SON ANDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Motosikletten düşmek üzereyken son anda kendini toparlayan kadın ölümden döndü.
O ANLAR KAMERADA
Motosikletteki 2 kişinin kavga ettiği ve kadının dengesini kaybettiği anlar kask kamerasına yansıdı.
KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Yaşanan kavga anı başka bir motosiklet sürücünün kask kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kadın yolcunun saçını çektiği anlar görülüyor. Motosiklet sürücüsünün kadını darp ettiği anlar da görüntülerde yer alıyor.
Motosiklet emniyet şeridinde gittiği sırada kadının dengesini kaybettiği ve düşmekten son anda kurtulduğu anlar da fark ediliyor. Görüntülerde 2 kişinin kask ve güvenlik ekipmanı kullanmaması dikkat çekerken, kavga bir süre sonra sona eriyor motosikletli 2 kişi otoyolda gözden kayboluyor.