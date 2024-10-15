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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da motosikletliler ile polis ekiplerinin kovalamacası kamerada

        İstanbul'da motosikletliler ile polis ekiplerinin kovalamacası kamerada

        İstanbul Eyüpsultan'da sosyal medyada yayınlamak için motosikletleriyle trafiği tehlikeye atan hareketler yapan 14'ü motosiklet sürücüsü, toplam 24 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Polisin geldiğini gören bazı sürücüler kaçmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. 14 motosiklet trafikten men edilirken, toplamda 251 bin lira ceza kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 00:47 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:48
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        Motosikletliler ile polis ekiplerinin kovalamacası kamerada
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        Olay, dün öğle saatlerinde Cebeci Tüneli bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14 motosikletlinin yolda ön tekerlerini kaldırıp, tehlikeli hareketler yaptığının görülmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çok sayıda ihbar yapıldı.

        POLİS EKİPLERİ YOLLARI KAPATTI

        İhbar üzerine harekete geçen ekipler, motosikletlileri yakalamak için kaçış yollarını trafiğe kapattı. Polislerin yaklaştığını gören motosikletliler kaçmaya çalışsa da başarılı olmadı. Polis ve motosikletliler arasında yaşanan kovalamaca saniye saniye görüntülendi.

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        CEZA YAĞDI

        DHA'nın haberine göre; çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, 24 kişi yakalanarak Alibeyköy Şehit Atıf Ödül polis merkezine götürüldü. Yakalanan kişilere, 'Ters istikamette araç kullanmak', 'Abartı egzoz', 'makas atmak', 'tescil plakasının okunmaması', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' maddelerinden toplam 251 bin 249 lira cezası kesildi.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN TEHLİKELİ HAREKETLERİ KAMERADA

        Emniyete çok sayıda ihbar gelmesine neden olan motosikletlilerin trafikte yaptığı tehlikeli hareketler kameraya yansıdı.

        Görüntülerde, motosikletli bir grubun ön tekerlerini kaldırıp tehlikeli hareketler yaptıkları, ardından çok sayıda polisin yolları kapattığı, polisi gören şüphelilerin ise kaçmaya çalıştığı görülüyor.

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