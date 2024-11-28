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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da sahte 3.6 milyon Euro ele geçirildi - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da sahte 3.6 milyon Euro ele geçirildi

        İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 3 milyon 600 bin Euro sahte para ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:53
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        İstanbul'da sahte 3.6 milyon Euro ele geçirildi
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Emniyet ekipleri, sosyal medya platformlarında ve ulusal medyada çıkan sahte dövizin piyasada dolaştığı haberleri doğrultusunda yapılan saha çalışmaları, sistem kapalı kaynak araştırmaları neticesinde Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde sahte para basımı yapıldığına dair bilgiler elde etti.

        Yürütülen soruşturma kapsamında, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde belirlenen 2 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 3 bin adet üzerinde 100 ibaresi bulunan filigransız sahte banknot, bin 500 adet üzerinde 100 ibaresi ve Euro banknotunun filigranı bulunan sahte banknot, üzerinde Euro filigranı bulunan şeffaf ve mat kalıplar, mor ışıklar, basım makinaları ile özel ve devlet kurumlarına ait bankaların amblemi bulunan çek yapraklarına el konuldu. Toplam basılmaya ve piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 600 bin Euro değerinde sahte banknotlara imha edilmek üzere el konulurken, baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının polisteki sorgusu sürüyor.

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