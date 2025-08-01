İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, kent genelinde farklı tarihlerde iş yeri kurşunlama, tehdit ve kasten yaralama gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı, 3 ruhsatsız tabanca ile iş yeri kurşunlamada kullanıldığı belirlenen çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, suç örgütlerini övüp propaganda yaptığı tespit edilen 150 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi.