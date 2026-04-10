İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 18 zanlı yakalandı
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Kent genelinde faaliyet gösteren örgüte yönelik eş zamanlı baskınlarda çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda ruhsatsız silahlar, mühimmat ile çek ve senetler ele geçirildi
Giriş: 10.04.2026 - 09:21 Güncelleme:
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON
AA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında ekipler, Anadolu yakası başta olmak üzere kent genelinde faaliyet yürüten suç örgütünün üyelerinin kimlik ve adreslerini belirledi.
18 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 97 mermi, çek ve senetler ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
