İstanbul'da tarihi camiye pimapen pencere

Mehmet Ağa Camii'nin çevresindeki sadaka taşlarının kaybolmak üzere olduğunu söyleyen Yavaşçay, "Caminin son cemaat mahfilinde açıklık vardı, o açıklık kapatıldı. Buranın tekrardan eski usule uygun açılması gerekiyor. Caminin ayrıca sokak kısmında birkaç tane sadaka taşı var. Maalesef o sadaka taşları betona gömülmüş durumdadır. Neredeyse yakında kaybolacak. Sadaka taşlarına vatandaşlar zarar veriyor. Bu taşların yüzeye çıkarılıp, koruma altına alınması gerekiyor. Mehmed Ağa'nında kabri caminin bahçesinde bulunmaktadır. 3. Murad döneminde padişahla olan ilişkilerinden dolayı gelebileceği en yüksek mertebe olan Selatin Vakıflarının başına getirilmiştir. Yaptırdığı külliyeye bir de kendisi türbe inşa ettiriyor ve vefat ettikten sonra buraya gömülüyor. Bu caminin inşasına bazı kaynaklarda Mimar Sinan tarafından başlandığı, daha sonra ise öğrencisi olan Davud Ağa tarafından bitirildiği yazıyor. Kesin olarak ise Doğu Kapısı'nın üzerinde bir kitabe bulunmaktadır. Kitabede, banisi ile yaptıran mimar yazıyor. O kişi Davut Ağa'dır. Zaten iki çeşmenin yanına da eklentiler yapılmış. Çeşmelerinde görüntüsünü bozuyor. Çeşmenin kitabesi de günümüze ulaşmamıştır" ifadelerini kullandı.