İstanbul'da trafik magandası dehşeti
İstanbul Avcılar D-100 Otoyolu'nda ilerleyen hafif ticari aracın önü kamyonet tarafından kesildi. Kamyonet sürücüsü sopayla otomobilin camını kırdı.
Avcılar D-100 Otoyolu'nda trafik magandası dehşeti yaşandı.
Dün öğle saatlerinde Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan Seyfi Demirbaş yönetimindeki hafif ticari aracın önü, bir kamyonet sürücüsü tarafından kesildi.
Bağırmaya başlayan sürücü, elindeki sopayla otomobilin ön camına vurmaya başladı. Aracın camını kıran sürücü daha sonra yoluna devam etti.
Araç sürücüsü Seyfi Demirbaş, polise ihbarda bulunarak şikayetçi oldu.
Demirbaş, "Normal istikametimde devam ederken magandanın bir tanesi kamyonetle direksiyonu önümüze kırarak sopayla canımıza kast etmeye kalkıştı. Biz polis arkadaşlarımızı çağırıp gerekli işlemleri başlattık. Artık bu magandaların son bulmasını istiyoruz" dedi.
Sürücü Demirbaş, Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.