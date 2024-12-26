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        İstanbul'da yağış aralıklarla etkili oluyor

        İstanbul'da öğlen başlayan ve bazı bölgelerde aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 21:41 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:41
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        İstanbul'da yağış aralıklarla etkili oluyor
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        Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Küçükçekmece gibi ilçelerde aralıklarla etkisini gösteren yağış, kentin yüksek noktalarında zaman zaman karla karışık yağmura dönüştü.

        Yağışın da etkisiyle D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden Avcılar istikametine kadar trafik yoğunluğu oluştu.

        TEM Otoyolu Esenyurt mevkisi ile O-3 kara yolu Otogar-Hal ve Sultangazi-Arnavutköy bağlantı noktalarında trafik durma noktasına geldi.

        Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde trafiğin yoğun seyrettiği görüldü.

        TEM Otoyolu Edirne istikametinde ise Ataşehir-Sancaktepe arasında araçların ağır ilerlediği gözlendi.

        Ana arterlerin yanı sıra ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanırken, bazı toplu taşıma duraklarında da yolcular yoğunluk oluşturdu.

        Bu arada, yağışın etkisiyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kağıthane Caddesi'nde bir elektrik direği devrildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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