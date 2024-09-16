İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan ve bazı bölgelerde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle kentin bazı noktalarında su birikintileri oluştu. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Bakırköy'de bulunan ve sık sık kazaların yaşandığı alt geçitte ise sağanak yağışın ardından su baskını meydana geldi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu alt geçitte sular İSKİ ekipleri tarafından çekildi.
İstanbul'da, sabahın erken saatlerinde başlayan ve bazı bölgelerde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Haftanın ilk mesai gününde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmak isteyen yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı. Toplu taşıma araçlarını kullananlar da ıslanmamak için bir süre duraklarda bekledi.
Yağışın etkisiyle kentin bazı noktalarında su birikintileri meydana geldi. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
BAKIRKÖY'DE SABIKALI ALT GEÇİDİ SU BASTI
Bakırköy'de sık sık kazaların yaşandığı Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan alt geçit, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından sularla doldu.
Sahil yolunu kullanan araçlar, göle dönen alt geçitten geçmekte zorlandı.
Su baskını nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.
Biriken su ise kısa sürede İSKİ ekipleri tarafından tahliye edildi.