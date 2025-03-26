İstanbul'da yaşandı! Motosikletliyi silahla tehdit etti!

Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü önce emniyet şeridinde sıkıştırdı ardından silah çekip tehdit etti.

DHA'nın haberine göre o anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde O-3 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen aracın sürücüsü aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı.

BAŞKA BİR SÜRÜCÜ KAYDETTİ

Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliyi otomobiliyle sıkıştırdı. Düşme tehlikesi geçiren motosiklet sürücüsü ve yolcusu, otomobilin önünü keserek durdurdu.

Tarafların tartışması devam ederken otomobil sürücüsü silahını çekerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Tartışma bir süre daha devam ederken başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.