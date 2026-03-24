İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 38 kişiye gözaltı
İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 38 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin, düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi
Giriş: 24.03.2026 - 10:02
İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 38 şüpheli gözaltına alındı.
AA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde 38 zanlının örgütün propagandasını yaptığı tespit edildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.
