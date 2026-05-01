        İstanbul'dan sonra ikinci durak Taşkent oldu

        INMerge, 2026 Roadshow serisine İstanbul'un ardından Taşkent ile devam etti. Startup, yatırım ve teknoloji dünyasından temsilcileri buluşturan INMerge Taşkent etkinliğinde Orta Asya'nın yükselen dijital ekosistemi, yatırım dinamikleri ve büyüme fırsatları ele alındı. Etkinlikte ayrıca yenilikçi girişimler sahne alarak projelerini yatırımcıların değerlendirmesine sundu

        Dünya genelinden girişimcilik ve iş dünyası liderlerini her yıl Bakü’de buluşturan INMerge, küresel açılım stratejisi kapsamında 2026 Roadshow serisine INMerge Taşkent ile devam etti. INMerge İstanbul’un ardından düzenlenen etkinlik; startup’lar, girişim sermayesi ve kurumsal inovasyon alanlarından bölgesel ve küresel liderleri bir araya getirerek, Orta Asya’nın hızla gelişen dijital ekosistemini ele aldı.

        Yapılan açıklamaya göre 2026 Roadshow’un önemli duraklarından biri olan Taşkent, bölgenin artan inovasyon potansiyelini ortaya koyarken INMerge’in ekosistemleri, sermayeyi ve fikirleri sınırlar ötesinde birleştirme rolünü bir kez daha güçlendirdi. Program, Caspar Craven’ın “Yeni Bir Dünyada, Eski Haritalarla Yol Alınamaz: Değişim Neden Farklı Bir Bakış Açısı Gerektirir” başlıklı konuşmasıyla başladı. Konuşmada, değişim dönemlerinde adaptif liderlik anlayışının önemi vurgulandı.

        “Günlük Ekosistemler Oluşturmak: Ürünleri Müşteri Yolculuğu Etrafında Tasarlamak” başlıklı panelde ise sektör liderleri, kusursuz ve müşteri odaklı platformların etkileşim ve değer yaratımını yeniden nasıl şekillendirdiğini ele aldı. Panelde Uzum Ürün ve Teknolojiden Sorumlu Üst Düzey Yönetici Kevin Khanda, Paynet CEO’su Anvar Isamukhamedov, Bir Ecosystem Ürün, Pazarlama ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Üst Düzey Yönetici Maksim Evdokimov, Yandex Özbekistan Fintek Lideri Semyon Morgunov ve TBC Özbekistan Müşteri Deneyim Yönetiminden Sorumlu Üst Düzey Yönetici Sergei Chekalkin yer aldı. Oturumun moderatörlüğünü ise Özbekistan Fintek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nargis Dustmatova üstlendi. Panelde teknoloji, veri ve kullanıcı deneyiminin entegrasyonunun ölçeklenebilir günlük çözümler yaratmadaki önemi vurgulandı.

        “Dijital İpek Yolu’nun İnşasında Sermaye Tek Başına Yeterli mi, Yoksa Eksik Bıraktığımız Noktalar mı Var?” başlıklı panelde ise yatırım ve bölgesel büyüme odağıyla finansman, altyapı ve stratejik vizyon arasındaki ilişki değerlendirildi. Oturumun moderatörlüğünü AICA Orta Asya Yapay Zekâ Derneği Yönetici Direktörü Behzod Ismoilov üstlenirken; PASHA Financial Holding İnovasyon Başkanı ve INMerge Ventures Yönetici Ortağı Tughra Musayeva, MOST Holding Yönetici Ortağı ve Kurucu Ortağı, MOST Investors’ Club Kurucu Ortağı ve CEO’su Alim Khamitov, IT Park Ventures CEO’su Daler Nodirov, UzVC Yönetici Ortağı Abdulazal Toshkhujaev ve DOMiNO Ventures Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk görüşlerini paylaştı. Panelistler, sermayenin önemini vurgularken, sürdürülebilir ekosistem gelişiminin aynı zamanda yetenek, regülasyon desteği ve sınır ötesi iş birlikleriyle mümkün olduğuna dikkat çekti.

        3 STARTUP ANA ETKİNLİĞE KATILACAK

        Etkinlik, bölgedeki önde gelen yatırımcıların değerlendirmeleriyle gerçekleştirilen girişim sunum yarışması ile sona erdi. Seçilen üç startup, 8–9 Ekim 2026 tarihlerinde Bakü’de düzenlenecek INMerge ana etkinliğine katılma hakkı kazandı. Birinci seçilen Screenix AI tam destekli bir paket alırken, diğer iki startup “UGC Market Uzbekistan” ve “Redeem” kısmi destekten faydalanacak.

