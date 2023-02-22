İSTANBUL'DA DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK OLAN İLÇELER

Deprem risk haritasına göre megakentteki yapıların yaşlarına bakıldığında en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu ve Fatih (Tarihi Yarımada) beklenen İstanbul depreminde en fazla etkiyi görecek ilçeler olarak öne çıkıyor.

İstanbul depreminde ciddi bir şekilde etkilenecek diğer ilçeler ise şu şekilde;

Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz, Silivri, Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi