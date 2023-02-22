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İstanbul deprem haritası: Diri fay hattı haritası ile İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinin ardından uzun zamandır beklenen büyük İstanbul depremi yeniden gündem oldu. Yaşanan acı olayın ardından İstanbul deprem haritası sorgulaması hız kazandı. İstanbul diri fay hattı haritası ile İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul'da deprem riski yüksek olan ve en az olan ilçeler açıklandı. İşte Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen semtler listesi...

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  • İSTANBUL DEPREM HARİTASI: İstanbul diri fay haritası ile İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve riskli bölgeler

    Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizi etkiledi. Büyük deprem felaketi binlerce can kaybına neden oldu. Yaşanan acı verici olayın ardından beklenen İstanbul depremi yeniden gündeme geldi. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar İstanbul'da fay hattı geçen ilçeleri araştırıyor. İşte İstanbul diri fay hattı haritası ile en riskli ve risksiz bölgeler haberimizde...
  • İSTANBUL DEPREM HARİTASI: İstanbul diri fay haritası ile İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve riskli bölgeler

    İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ BULUNUYOR

    İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 7 şiddetinin üzerinde 2 büyük depremin meydana geldiği dikkat çekiyor.Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaşanma olasılığı 250 yılda bir olarak kaydediliyor.

    Deprem uzmanları tarafından son büyük İstanbul depreminin 1766 yılında gerçekleştiği göz önünde tutulunca, Orta Marmara Fayında büyük deprem riskinin arttığı ifade ediliyor.
  • İSTANBUL DEPREM HARİTASI: İstanbul diri fay haritası ile İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve riskli bölgeler

    İSTANBUL'DA DEPREM FAY HATTINA EN YAKIN İLÇELER

    İstanbul deprem risk haritasında fay hatlarına yakınlık derecesine göre birinci derece riskli ilçeler şu şekilde;

    Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar
  • İSTANBUL DEPREM HARİTASI: İstanbul diri fay haritası ile İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve riskli bölgeler

    İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler

    Zeytinburnu, Küçükçekmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere

    İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler

    Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy'deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı

    İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler

    Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent
  • İSTANBUL DEPREM HARİTASI: İstanbul diri fay haritası ile İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve riskli bölgeler

    İSTANBUL'DA DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK OLAN İLÇELER

    Deprem risk haritasına göre megakentteki yapıların yaşlarına bakıldığında en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu ve Fatih (Tarihi Yarımada) beklenen İstanbul depreminde en fazla etkiyi görecek ilçeler olarak öne çıkıyor.

    İstanbul depreminde ciddi bir şekilde etkilenecek diğer ilçeler ise şu şekilde;

    Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz, Silivri, Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi
  • İSTANBUL DEPREM HARİTASI: İstanbul diri fay haritası ile İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve riskli bölgeler

    İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI

    Kuzey Anadolu Fay hattı bulunan İstanbul’da risk haritası görselde olduğu gibidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da bulunan 39 ilçeyi ait analizi son olarak 2019 yılında güncelledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ili olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesi 2019 yılında hazırlandı. İstanbul'da 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için elde edilen deprem kayıp tahminleri, ilçeler için özelleştirilmiş her ilçe için üstyapı ve altyapı hasarları, can kaybı ve yaralı sayısı tahminleri, yol kapanma analizleri ve geçici barınma ihtiyaçları hesaplanmış ve ilgili haritalar üretilmiştir.

    Sizde yaşadığınız ilçedeki deprem riski durumunu, acil durum planını, ilçe bina planını, alt yapı bilgileri, nüfus bilgileri, yerel zemin koşulları, deprem yer hareketinin elde edilmesi, bina hasarı ve can kaybı analizleri, altyapı sistemleri ve hasar analizleri, yol kapanma analizleri, geçici barınma alanı ihtiyaç analizlerine çalışma üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İSTANBUL İLÇELERİNDE OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • İSTANBUL DEPREM HARİTASI: İstanbul diri fay haritası ile İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve riskli bölgeler

    İSTANBUL'DA DEPREME DAYANAKLI İLÇELER

    Beyoğlu

    Beşiktaş

    Şişli

    Kağıthane

    Gaziosmanpaşa

    Esenler'in önemli bölümü

    Kemerburgaz – Göktürk

    Sultanbeyli

    Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

    Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

    Çekmeköy

    Sultangazi

    Başakşehir'in büyük bölümü

    Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

    Arnavutköy

    Maslak

    Alibeyköy
  • İSTANBUL DEPREM HARİTASI: İstanbul diri fay haritası ile İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve riskli bölgeler

    İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER 

    Beşiktaş,

    Ortaköy Dereboyu,

    İstinye çukuru,

    Tarabya çukuru,

    Üsküdar çukuru,

    Beylerbeyi çukuru,

    Küçüksu çukuru,

    Paşabahçe-Beykoz çukuru,

    Topkapı,

    Bakırköy,

    Bahçelievler,

    Merter,

    Şirinevler (bir kısmı),

    Halkalı,

    Nakkaşdere,

    Esenkent,

    Ömerli,

    Büyükçekmece,

    Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),
  • İSTANBUL DEPREM HARİTASI: İstanbul diri fay haritası ile İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve riskli bölgeler

    Selimpaşa,

    Silivri,

    Çanta,

    Gümüşyaka,

    Kavaklı,

    Yakuplu,

    Esenyurt,

    Avcılar,

    Ambarlı,

    Firuzköy,

    Küçükçekmece,

    Florya, Yeşilköy,

    Ataköy ve Zeytinburnu,

    Çayırbaşı çukuru,

    Karaköy, Tophane,

    Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

    Eyüp,

    Alibeyköy,

    Sütlüce,

    Balat,

    Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

    Kadıköy (Kurbağalıdere),

    Moda (denize bakan kısmı),

    Küçükyalı,

    Kartal (Rahmanlar bölümü),

    Tuzla (dere kısmı),

    Dilovası,

    Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).
  • İSTANBUL DEPREM HARİTASI: İstanbul diri fay haritası ile İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve riskli bölgeler

    İSTANBUL'DA DEPREME EN DAYANIKSIZ İLÇELER

    Zeytinburnu Ayamama Deresi,

    Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

    Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

    Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),

    Kanarya (Firuzköy kıyıları),

    Esenkent,

    Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

    Ambarlı ve Haramidere,

    Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

    Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.
  • İSTANBUL DEPREM HARİTASI: İstanbul diri fay haritası ile İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve riskli bölgeler

    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

    Prof. Dr. Zeki Gündüz, "Kahramanmaraş’ta 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası “Acaba beklenen İstanbul depremini tetikler mi?” sorusuna Prof. Dr. Zeki Gündüz, “İkisi farklı fay hattı üzerinde iller. Bu yüzden olası İstanbul depremini etkileyebileceği pek mümkün değil” dedi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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