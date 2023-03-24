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2023 İstanbul deprem haritası: İstanbul'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilçeyi etkileyen deprem felaketi, olası İstanbul depremini gündeme getirdi. Prof. Dr. Naci Görür büyük İstanbul depremi için kritik uyarılarda bulundu. Uzmanlar, İstanbul'da olası bir 7.5 büyüklüğünde bir depremin orta ve ağır bina hasarlarına neden olacağı belirtmekte. İşte İstanbul deprem risk haritası ile İstanbul'da fay hattı üzerinde bulunan ilçeler haritası...

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  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem binlerce binayı kullanılamaz hale getirirken, felaketten milyonlarca kişiyi etkilendi. Meydana gelen artçı sarsıntıların ardından, Prof. Dr. Naci Görür,  olası İstanbul depremi ile ilgili "Marmara Denizi'nde beklenen deprem 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir." ifadelerini kullanırken AFAD Kırmızı Eylem planı yayınladı. Peki, "İstanbul depremi ne zaman olacak, İstanbul'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?" İşte olası büyük İstanbul depremi senaryoları...
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    PROF. DR. HALUK ÖZENER: "BURASI BİR DEPREM BÖLGESİ"

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, olası Marmara depremi için Japon bilim insanlarıyla 5 yıldır Marmara fayını incelediklerini kayderek, "Burası bir deprem bölgesi. Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Bizim yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli. En kısa vadede yapılması gereken, bina yapı stokunun güvenli hale getirilmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama yöntemiyle binaların güvenliği ve mevcut durumunu tespit eden çalışması var. 6 Şubat'tan önce ve sonra yapılan başvurular arasında devasa fark var. Bu da bizim toplumumuzun yumurta kapıya dayandıktan sonra aksiyon almasından kaynaklanıyor. Şu an yapılması gereken şey toptan yapı stokunun kalitesine bakılması." dedi.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    2030'A KADAR 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMA OLASILIĞI %64

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'da 2030 yılına kadar 7 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu vurguladı. Kalafat, İstanbul'da 7 büyüklüğündeki bir depremin 2030'a kadar olma olasılığının yüzde 64, önümüzdeki 50 yılda olma olasılığının yüzde 75 ve 90 yılda ise yüzde 95 olduğunu belirterek, "Yani İstanbul'da 2090 yılına kadar büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 95" dedi.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    İSTANBUL TARİH BOYUNCA YIKICI DEPREMLERE SAHNE OLDU!

    İstanbul depremi Kahramanmaraş depreminin ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler adından söz ettirdi. 
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ BULUNUYOR

    İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 7 şiddetinin üzerinde 2 büyük depremin meydana geldiği dikkat çekiyor.Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaşanma olasılığı 250 yılda bir olarak kaydediliyor. Deprem uzmanları tarafından son büyük İstanbul depreminin 1766 yılında gerçekleştiği göz önünde tutulunca, Orta Marmara Fayında büyük deprem riskinin arttığı ifade ediliyor.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    PROF. DR. NACİ GÖRÜR: "MARMARA FAYI KIRILDI, KIRILACAK"

    Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara'da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman 6'lar mertebesinde deprem üretir. Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur. Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğundadır. Kırıldığı zaman minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6'yı bulabilir. Marmara'nın batısında Tekirdağ fayı muhtemelen 1912 Şarköy depreminde kırıldığı için orada büyük bir depremin üretileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla Marmara'da depremin 7.2 ile 7.6 arasında değişeceğini düşünüyoruz" dedi. Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri ve Sivas'ta peş peşe yaşanan depremler için ise "Kayseri, Sivas'ta depremler olursa bizim için şaşırtıcı olmaz. O bölgelerde faylarda iki deprem nedeniyle bir hareketlenme olabilir" ifadelerini kullandı. 

    Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çeken Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    "DENİZDE ÇOK SIK DEPREMLER OLUYOR"

    Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde sık sık meydana gelen 3 ve 4 büyüklüğündeki depremlere ilişkin "Marmara Denizi'nde deprem çok sık oluyor. Özellikle Orta Marmara Çukurluğundan yani Silivri açıklarından itibaren batıya doğru Tekirdağ'da o arada denizde çok sık depremler oluyor. Bu depremler çoğunlukla 3'lü ve 4'lü olur. Bu depremlerin önemli bir kısmı da tektonik depremler değildir. Daha ziyade denizin dibinden çıkan doğalgaz çıkışlarına bağlıdır. Dolayısıyla doğalgaz çıkışları ve o yöredeki hareketlilik böyle depremler oluşturabilir. Bu 4.1 büyüklüğündeki depreme herhangi bir önem vermek doğru değildir. Çok sık olabilir" dedi.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    "AVRUPA YAKASI DEPREM YÖNÜNDEN ASYA YAKASINA GÖRE SORUNLUDUR"

    Görür, Avrupa yakasının zemininin Anadolu yakasına göre daha zayıf olduğunu belirterek, "İstanbul'da ilçe bazında sağlamlıktan söz ediyorsak, Avrupa yakasında olan yerler göreceli olarak depremde daha zafiyeti olan yerler. Sebebi de Avrupa yakasındaki jeolojik formasyonlar ve özellikleri. Asya yakasındaki ilçeler Avrupa yakasındaki ilçelere göre jeolojik formasyonlar itibarıyla göreceli olarak depremde daha iyi durumda olabilecek yerler. Avrupa yakası deprem yönünden Asya yakasına göre daha sorunludur çünkü oradaki jeolojik formasyonlar daha gençtir. Zemin özellikleri bakımından daha zayıftır. Asya yakasının zemini jeolojik olarak oradaki formasyonlar itibarıyla daha sağlamdır" diye konuştu.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    "İKİ FAY BİRDEN KIRILIRSA 7.5 VE 7.6'YI BULABİLİR

    Olası Marmara depremi için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara Denizi'nde beklenen deprem 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir. Bütün senaryolar ve hazırlıklar 7.5 büyüklüğünde deprem için yapılıyor. Marmara'da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman 6'lar mertebesinde deprem üretir. Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur. Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğundadır. Kırıldığı zaman minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6'yı bulabilir. Marmara'nın batısında Tekirdağ fayı muhtemelen 1912 Şarköy depreminde kırıldığı için orada büyük bir depremin üretileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla Marmara'da depremin 7.2 ile 7.6 arasında değişeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. 
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    İSTANBUL'DA HASAR MARAŞ'TAN BÜYÜK OLACAK! 

    Prof. Dr. Naci Görür sözlerine şu şekilde devam ediyor, "Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük.  İstanbul’da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur " dedi.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    İSTANBUL'DA EN RİSKLİ SEMTLER HANGİLERİ?

    İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde;

    İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde;

    Zeytinburnu Ayamama Deresi,

    Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

    Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

    Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları)
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    Kanarya (Firuzköy kıyıları),

    Esenkent,

    Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

    Ambarlı ve Haramidere,

    Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

    Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER HANGİLERİ?

    İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre orta deprem riski taşıyan ilçeler şu şekilde;

    Beşiktaş,

    Ortaköy Dereboyu,

    İstinye çukuru,

    Tarabya çukuru,

    Üsküdar çukuru,

    Beylerbeyi çukuru,

    Küçüksu çukuru,

    Paşabahçe-Beykoz çukuru,

    Topkapı,

    Bakırköy,

    Bahçelievler,

    Merter,

    Şirinevler (bir kısmı),

    Halkalı,

    Nakkaşdere,

    Esenkent,

    Ömerli,

    Büyükçekmece,
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

    Selimpaşa,

    Silivri,

    Çanta,

    Gümüşyaka,

    Kavaklı,

    Yakuplu,

    Esenyurt,

    Avcılar,

    Ambarlı,

    Firuzköy,

    Küçükçekmece,

    Florya, Yeşilköy,

    Ataköy ve Zeytinburnu,

    Çayırbaşı çukuru,

    Karaköy, Tophane,

    Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

    Eyüp,

    Alibeyköy,

    Sütlüce,

    Balat,

    Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

    Kadıköy (Kurbağalıdere),

    Moda (denize bakan kısmı),

    Küçükyalı,

    Kartal (Rahmanlar bölümü),

    Tuzla (dere kısmı),

    Dilovası,

    Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER HANGİSİ?

    İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre en az deprem riski taşıyan ilçeler şu şekilde;

    Beyoğlu

    Beşiktaş

    Şişli

    Kağıthane

    Gaziosmanpaşa

    Esenler'in önemli bölümü

    Kemerburgaz – Göktürk

    Sultanbeyli

    Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

    Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor, İstanbul depremi ne zaman olacak?

    Çekmeköy

    Sultangazi

    Başakşehir'in büyük bölümü

    Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

    Arnavutköy

    Maslak

    Alibeyköy 

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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