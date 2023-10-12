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        Haberler Gündem İstanbul deprem son dakika: Naci Görür açıkladı! İstanbul'da deprem bekleniyor mu? İşte İstanbul deprem risk haritası ile riskli ilçeler

        Naci Görür'den açıklama geldi: İşte İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler

        Silivri açıklarında dün saat 19.36'da 3.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında olası büyük İstanbul depremine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden Kumburgaz fayı hakkında açıklama yaptı. Konuyla ilgili yapılan son açıklamaları ve İstanbul deprem risk durumunu haberimizde paylaştık. İşte İstanbul'da deprem riski hakkında merak edilen sorular ile yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:03
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        1

        İstanbul depremi açıklamaları Silivri'de yaşanan sarsıntı sonrasında gündeme geldi. Gerçekleşen depremin büyük bir İstanbul depremi yaratabileceğine ilişkin sorgulamalar artarken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Görür, "Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez." ifadelerini kullandı. İşte İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler ile son dakika açıklamaları...

        2

        NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

        "Birçok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor."

        3

        "ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK"

        Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın.

        4

        İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

        İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

        5

        AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL

        Anadolu Yakası Riskli Mahalleler (Maltepe):

        Cevizli

        Bağlarbaşı

        Fındıklı

        Girne

        Esenkent

        Gülsuyu

        Aydınevler

        Altayçeşme

        Gülensu

        Yalı

        Zümrütevler

        Çınar

        Altıntepe

        Feyzullah

        İdealtepe

        6

        PENDİK

        Kavakpınar

        Velibaba

        Kaynarca

        Ahmet Yesevi

        SULTANBEYLİ

        Hamidiye

        Turgut Reis

        Akşemseddin

        Mimar Sinan

        Mecidiye

        Ahmet Yesevi

        Abdurrahmangazi

        Orhangazi

        Yavuz Selim

        Hasanpaşa

        Adil

        Mehmet Akif

        7

        TUZLA

        Postane

        Aydınlı

        Şifa

        Mimar Sinan

        Yayla

        İstasyon

        Aydıntepe

        ATAŞEHİR

        İçerenköy

        KARTAL

        Hürriyet

        Karlıktepe

        Orhantepe

        Atalar

        Esentepe Petrol İş

        Cevizli

        8

        Avrupa Yakası Riskli Mahalleler (Şişli):

        Paşa

        Merkez

        ZEYTİNBURNU

        Maltepe

        Seyitnizam

        Beştelsiz

        Sümer

        Veliefendi

        Çırpıcı

        Telsiz

        Nuripaşa

        Kazlıçeşme

        Yeşiltepe

        Merkez Efendi

        Gökalp

        9

        AVCILAR

        Deniz Köşkler

        Cihangir

        Ambarlı

        Merkez

        Gümüşpala

        Üniversite

        Firüzköy

        M. Kemal Paşa

        Yeşilkent

        BAĞCILAR

        Yıldıztepe

        Evren

        Kirazlı

        Demirkapı

        Hürriyet

        Merkez

        Fevzi Çakmak

        Yenigün

        Kemalpaşa

        Kazım Karabekir

        Çınar

        Yenimahalle

        Bağlar

        İnönü

        Yavuz Selim

        Mahmutbey

        Fatih

        Barbaros

        Göztepe

        Sancaktepe

        10

        BAHÇELİEVLER

        Şirinevler

        Zafer

        Kocasinan

        Soğanlı

        Hürriyet

        Yenibosna

        Çobançeşme

        Cumhuriyet

        Fevzi Çakmak

        BAKIRKÖY

        Osmaniye

        Kartaltepe

        Yeşilköy

        Zeytinlik

        Şenlikköy

        Ataköy 2-5-6

        Ataköy 3-4-11

        Ataköy 7-8-9

        Cevizlik

        Yenimahalle

        11

        BAŞAKŞEHİR

        Ziya Gökalp

        Şahintepe

        Güvercintepe

        BAYRAMPAŞA

        Altıntepsi

        Muratpaşa

        Yenidoğan

        İsmetpaşa

        Terazidere

        Ortamahalle

        Yıldırım

        Kartaltepe

        BEYLİKDÜZÜ

        Barış

        Yakuplu

        Kavaklı

        Marmara

        Adnan Kahveci

        Dereağzı

        Cumhuriyet

        Gürpınar

        Büyükşehir

        Sahil

        12

        BEYOĞLU

        Piyalepaşa

        Piri Paşa

        Kaptanpaşa

        Fetih Tepe

        Keçeci Piri

        Hacıahmet

        BÜYÜKÇEKMECE

        Batıköy

        Fatih

        Pınartepe

        Güzelce

        Atatürk

        Hürriyet

        ESENLER

        Fatih

        Nine Hatun

        Menderes

        Kazım Karabekir

        Tuna

        Fevzi Çakmak

        Oruç Reis

        Çifte Havuzlar

        13

        ESENYURT

        Atatürk

        Örnek

        Saadet dere

        İnönü

        Namık Kemal

        Yenikent

        Fatih

        İncirtepe

        Ardıçlı

        Güzelyurt

        Mehter Çeşme

        Pınar

        Talatpaşa

        Merkez

        EYÜPSULTAN

        Nişanca

        Topcular

        Düğmeciler

        Defterdar

        İslambey

        Karadolap

        Güzeltepe

        14

        GAZİOSMANPAŞA

        Merkez

        Sarıgöl

        Yıldız Tabya

        GÜNGÖREN

        Merkez

        Güneştepe

        Mareşal Çakmak

        A.Nafiz Gürman

        Haznedar

        Genç Osman

        Akıncılar

        Sanayi

        Mehmet Nesih İzmen

        Güven

        Tozkoparan

        KAĞITHANE

        Talatpaşa

        Merkez

        Gürsel

        KÜÇÜKÇEKMECE

        Kanarya

        Cumhuriyet

        Cennet

        İnönü

        Yeliova

        Gültepe

        Fevzi çakmak

        Halkalı

        İstasyon

        Yenimahalle

        Söğütlüçeşme

        Kartaltepe

        Sultan Murat

        Fatih

        Kemalpaşa

        Atakent

        15

        FATİH

        Mevlanakapı

        Şehremini

        Akşemseddin

        Seyyid Ömer

        Ayvansaray

        Kocamustafapaşa

        Derviş Ali

        Yavuz Sultan Selim

        Yedikule

        Hırkai Şerif

        Balat

        İskenderpaşa

        Topkapı

        Silivri Kapı

        Atıkalı

        Molla Gürani

        Sümbül Efebdi

        Ali Kuşcu

        Haseki Sultan

        Zeyrek

        Karagümrük

        Cerrahpaşa

        Aksaray

        Cibali

        Emin Sinan

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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