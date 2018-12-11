İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İskandinav ülkelerinin önde gelen bestecilerin eserlerini sahneye taşıyor…
14 Aralık 2018 Cuma günü Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde, İsveçli besteciler Wilhelm Stenhammar, Hogo Alfvén, Carl Leopold Sjöberg ,Ture Rangström, Danimarkalı besteci Carl Nielsen, Norveçli besteci Edvard Grieg, Finlandiyalı besteci Jean Sibelius ve İzlandalı besteci Páll Ísólfsson’un eserlerini, Soprano Otilia İpek ve Evren Ekşi, Bariton Kevork Tavityan, Piyanist Hüseyin Kaya eşliğinde seslendirecekler.
Klarnet sanatçısı Sıla Köse ve piyanist Hüseyin Kaya, Carl Nielsen’in “Andante cantabile” adlı eseri ile gecede yer alıyor…
“Nordik Bestecileri” nde ayrıca dans da var… Edvard Grieg’in “Åse’nin Ölümü” adını verdiği parçasında, Deniz Özaydın koreografisinde, Berfu Elmas ve Deniz Özaydın dans ederek programı sonlandıracaklar.
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