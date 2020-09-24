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İstanbul Eczacı Odası, zatürre aşısı (pnömokok) hakkında "Hasta Bilgilendirme Broşürü" hazırladı. Yapılan açıklamaya göre broşürde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kamuoyunun gündeminde yer alan zatürre aşısına ilişkin merak edilen konulara yer verildi.

Broşürde aşı olması gereken risk grupları 65 yaş üzeri kişiler, kronik kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, şeker, kanser hastalar, organ nakli olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olan kişiler, uzun süreli bağışıklığı baskılayan ilaç tedavisi gören hastalar, HIV pozitif kişiler, huzurevi, bakımevi gibi yerlerde yaşayanlar olarak belirtildi.

Grip ve zatürre aşılarının aynı anda olunabileceğinin aktarıldığı broşürde, aşıların enjeksiyon yerinde ağrı, şişlik, kızarıklık, sıcaklık hissi, yorgunluk, halsizlik, eklemlerde ve kaslarda ağrı, baş ağrısı, ateş gibi yan etkiler gösterebileceği, bu yan etkilerin genellikle 48-72 saat içinde kendiliğinden düzeldiği ifade edildi.