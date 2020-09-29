İstanbul Eczacı Odası video ile uyardı

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Son dönemde Covid-19 vakalarının yanı sıra, yoğun bakım hasta sayılarının da artış eğiliminde olduğunun Sağlık Bakanı tarafından kamuoyu ile paylaşıldığına dikkat çeken İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cenap Sarıalioğlu, vatandaşların tedbirlere yeteri kadar riayet etmediğinin görülmekte olduğunu belirtti.

Eczacılar olarak pandemiye karşı en ön safta savaştıklarını vurgulayan Ecz. Sarıalioğlu, bu mücadelenin zarar görmemesi için vatandaşların da kendilerine yardımcı olmaları gerektiğini kaydetti. Eczanelerdeki bekleme koltuklarının kaldırıldığını ifade eden Ecz. Sarıalioğlu, hastaların eczanede 1-2 kişiden fazla hasta varsa dışarıda beklemeleri gerektiğini vurguladı.

Hastaların eczaneye girdiklerinde önce ellerini dezenfekte etmelerini isteyen Ecz. Sarıalioğlu, sosyal mesafeye uyulması, banko, raf ve ürünlerle el temasından kaçınılması, eczanede mümkün olduğunca kısa süre geçirilmesi çağrısında bulundu.

Önce kendileri ve eczane çalışanlarını korumak zorunda olduklarını, böylece toplum sağlığını da koruyabileceklerini kaydeden Ecz. Sarıalioğlu, "Unutmamalıyız ki uyacağımız hiçbir tedbir boşuna değildir" dedi. Ecz. Sarıalioğlu, "2021 yılını sevdiklerimizle beraber görmek istiyorsak maske-mesafe-temizlik kuralına hep birlikte uyalım, bir an önce sağlıkla günlere kavuşalım" diye konuştu.