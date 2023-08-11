İSTANBUL EKMEK FİYATLARI 2023 | İTO açıkladı: İstanbul'da ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL EKMEK FİYATLARI 2023 | İTO açıkladı: İstanbul'da ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

1 Şurada Paylaş!









İstanbul ekmek fiyatları, İTÖ tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. 2023 Ocak ayından bu yana 5 TL'ye satılıyordu. İTO Ağustos ayı meclis toplantısının ardından kabul edilen yeni Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'ne göre, İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Gelişmenin ardından "İstanbul'da ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2023 İstanbul yeni ekmek fiyatları...