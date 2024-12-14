İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalarda, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilirken, 19 şube müdürlüğü ile 20 ilçe emniyet müdürlüğünde ise değişiklik yapıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 14.12.2024 - 02:44 Güncelleme: 14.12.2024 - 02:45 facebook

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