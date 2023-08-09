İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası, UKOME'nin dün aldığı ulaşım zammı kararını değerlendirdi. Toplantıda "Tarife belirleme yetkimiz yok" denildi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan toplantısında UKOME'nin zam kararlarını değerlendirdi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği 5362 sayılı esnaf sanatkarlar kanununun 63. maddesi gereği yarın yönetim kurulu olağanüstü toplanacak. Ve bizim ücret tarifelerimizde değişiklik yapacak. Biz de kamuoyuna duyuracağız. UKOME'nin verdiği bu oranı biz kabul etmiyoruz" demişti.

İSTESOB'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yaklaşık 2 saat süren toplantısı sonrasında, "UKOME'de alınan kararın üzerinde başka bir karar alma yetkimiz bulunmuyor" açıklaması yaptı.

İSTESOB'un yazılı açıklamasında, “İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası (Taksiciler), İstanbul Minibüsçüler Esnafı Odası ve İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'ndan gelen yeni ücret tarifeleri teklifini değerlendirmek üzere 09 Ağustos 2023 Çarşamba günü toplandı. Odalarımızın haklı taleplerine rağmen; Yönetim Kurulu, toplu ulaşım ücretlerini belirleme noktasında 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu arasında çelişki olması, taksi, minibüs ve servis taşımacılığı ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunda UKOME kararlarının kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlaması nedeniyle Birliğin UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkisinin bulunmadığı yönünde karar aldı" şeklinde açıklama yapıldı.