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İstanbul Film Festivali gördüğü yoğun ilgi üzerine çevrim içi film gösterimlerine kasım ayında da devam ediyor. Türkiye'de ilk kez gösterilecek 10 filmlik kasım seçkisi dünya prömiyerlerini San Sebastian, Venedik, Tallinn, SXSW film festivallerinde ilk gösterimlerini yapmış filmlerden oluşuyor ve filmonline.iksv.org adresinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21'de bir film gösterime açılacak ve 5 gün sonra 21.01'de gösterimden ve sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere teker teker bilet alınabiliyor veya Kombine Film Paketi satın alarak 10 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyatla izlenebiliyor. Türkçe alt yazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye'den erişilebiliyor. Biletler 18 Kasım Çarşamba saat 10.30'da filmonline.iksv.org adresinden satışa sunuluyor.