Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle ilk kurdelenin kesileceği İstanbul Finans Merkezi'nin konumu merak konusu oldu. Saat 14.00'te törenle hizmete açılacak İstanbul Finans Merkezi 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi ve 5 yıldızlı otele sahip olacak. İşte 2023 İstanbul Finans Merkezi nerede, hangi ilçede yer alıyor? sorusunun yanıtı...