15 Temmuz Pazar günü İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan raporda özellikle İstanbul’un doğusu kast edilecek, bölgesel sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte 15 Temmuz İstanbul hava durumu detaylar…

İSTANBUL HAVA DURUMU – 15 TEMMUZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr ise Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU – 15 TEMMUZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2.), Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2. üzeri) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı; iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.