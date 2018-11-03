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İstanbul Havalimanı 46 ilçeyi solladı!

Dünyanın en büyük havalimanarı arasına adını yazdıran İstanbul Havalimanı, yüz ölçümü olarak 46 ilçeyi geçti. İstanbul Havalimanı'nın geçtiği ilçeler arasında Kadıköy, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye gibi ilçeler de yer alıyor.

03.11.2018 - 13:11 | Güncelleme: AA

İstanbul Havalimanı, toplam 76,5 kilometrekarelik inşaat alanıyla Türkiye'deki 46 farklı ilçenin yüz ölçümünü geçti.

Harita Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita ve Arşiv Biriminden derlenen bilgilere göre, ilk fazı 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı, 76,5 kilometrekare toplam inşaat alanıyla Türkiye'deki birçok ilçeyi yüz ölçümünde geride bıraktı.

Beş bin 461 kilometrekareden oluşan  İstanbul'un bazı ilçeleri, alan büyüklüğünde, havacılıkta dünyanın merkezi olması beklenen havalimanı ile yarışamadı.

Yeni havalimanının yüz ölçümü Adalar, Sultanbeyli, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar ile Esenyurt ilçelerinden büyük.

Buna göre, İstanbul'un 39 ilçesinden 27'si toprak büyüklüğü açısından İstanbul Havalimanı'nı geçemedi.

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Tuzla, Pendik, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Silivri ile Çatalca'nın, yüz ölçümü olarak, İstanbul Havalimanı'ndan geniş olduğu görüldü.

Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde bulunan İstanbul Havalimanı, 506 kilometrekarelik ilçenin 76,5 kilometrekaresinde yer aldı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı, büyüklük olarak Türkiye'deki birçok ilçeyi de geride bıraktı.

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Büyükşehir statüsünde olan İzmir'de Balçova, Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçeleri, yüz ölçümü olarak İstanbul Havalimanı'nın gerisinde kaldı.

İstanbul Havalimanı, Artvin'in Kemalpaşa, Çanakkale'nin Bozcaada, Giresun'un Eynesil, Kastamonu'nun Abana, Kocaeli'nin Çayırova ile Darıca, Ordu'nun Gülyalı ve Kabataş, Rize'nin Derepazarı ve İyidere, Sakarya'nın Arifiye, Trabzon'un Çarşıbaşı, Yalova'nın Termal ilçelerini geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı'nın toplam inşaat alanı Türkiye'deki 46 ilçeden de büyük.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 16 dakika önce
    Betondan başka bilinen ne var .....,
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