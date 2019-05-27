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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İstanbul iftar vakti! 27 Mayıs İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul iftar geri sayım

İstanbul'da iftar vakti bugün tutulan 2019 Ramazan ayının 22. orucu için araştırılıyor. İstanbullular iftar saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak akşam ezanının okunmasının ardından oruçlarını açacak ve bugünkü ibadetlerini de yerine getirecek. Peki 27 Mayıs iftar vakti saat kaçta?

istanbul iftar

İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? İftar saat kaçta? soruları bugün açılacak Ramazan ayının 22. orucu nedeniyle soruluyor. İstanbullular okunacak akşam ezanıyla birlikte orucunu açacak. Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. İşte Diyanet İşleri'nin 2019 Ramazan imsakiyesine göre 27 Mayıs iftar saati...

İSTANBUL İFTAR VAKTİ - İFTARA NE KADAR KALDI?

İstanbul'da bugün saat 03.37'de yapılan iftarla birlikte tutulan oruçlar, saat 20.32'de okunacak akşam ezanıyla birlikte açılacak.

GERİ SAYIM ARACI 27 MAYIS

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!

AYET

Görmediği halde Rahman'dan korkup O'na yönelen bir kalple gelen kimselere. Onlara denir ki: «İşte size vaad edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur. Kaf, 32

HADİS

Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Ashâb`ım!) Siz leyle-i Kadr`i ramazan`ın aşr-ı ahîrinde arayınız! Leyle-i Kadir, ya ramazan`dan dokuz (gece) kala, yâhud yedi (gece) kala, yâhud da beş (gece) kaladır. Abdullah İbni Abbâs

REFLÜSÜ OLANLAR NASIL ORUÇ TUTABİLİR?

Reflünün, Türkiye’de çok yaygın bir mide hastalığı olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Yüksel Ateş, "Yapılan araştırmalara göre her dört yetişkinden biri bu hastalıktan dolayı sıkıntı yaşıyor. Mide içeriğinin bir zorlama olmaksızın yemek borusuna geri gelmesi şeklinde tarif edilen bu hastalık, yaşam kalitesini kötü etkiliyor ve maalesef tekrarlıyor. Oruç ibadetini yerine getirirken, tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi reflüye karşı da bazı kurallara dikkat ederseniz, Ramazan ayını kolaylıkla geçirebilirsiniz" dedi.

Eğer reflünüz D evresindeyse yani en ilerlemiş aşamadaysa, yemek borunuzda ülserler yani yaralar ve daralmalar vardır. Dolayısıyla ilerlemiş safhadaki reflünüz ve varsa mide fıtığınız, oruç tutmanız nedeniyle şiddetini artırabilir. Bu durumdaysanız oruç tutarken mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Reflünüz diğer evrelerde ise doktorunuzun verdiği diyet listesine çok dikkat etmelisiniz ve özellikle sahurda PPI yani proton pompası inhibütörünü ve yemek sonrası da yemek borusunda koruyucu bir tabaka oluşturacak aljinik asit preparatlarını kullanmalısınız.

İFTAR YEMEĞİNİ BÖLEREK YEMELİSİNİZ

İftar yemeğini mümkünse bölerek yemelisiniz. Biraz yemeli, biraz beklemelisiniz. Sahur yemeğinde yağlı yiyeceklerden ve kızartmalardan, domatesli yiyeceklerden, baharatlardan, kafeinli içeceklerden, çikolata ve benzeri gıdalardan uzak durmalısınız. Eğer mideniz yanmadan rahat bir gün geçirmek istiyorsanız, sahurda et ve yumurta gibi proteinli gıdaları tercih etmelisiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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