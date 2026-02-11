Canlı
        İstanbul İtfaiyesi'ne alınacak araçlar için borçlanma kararı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul İtfaiyesi'ne alınacak 175 araç için 6 milyar liralık borçlanma kararı

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İstanbul İtfaiyesi'nin yangınlara varış süresinin azaltılması amacıyla 175 araç alınması için yaklaşık 6 milyar liralık borçlanma yapılması kararlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 18:44 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:44
        İstanbul İtfaiyesi'ne alınacak araçlar için borçlanma kararı
        İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının ikinci oturumu, 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki binada gerçekleşti.

        Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün 2026 yılı mali bütçesinde yer alan "İtfaiye Yangın Müdahale ve Doğal Afet Mücadele Araç ve Ekipmanları Alımı" projesi kapsamındaki borçlanma maddesi görüşüldü.

        Gündem maddesinde, İstanbul İtfaiyesinin etkin bir şekilde yangın ve diğer acil durumlara müdahale edebilmesi ve ortalama müdahale süresinin azaltılması amacıyla araç kapasitesinin yenilenmesi ve artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

        Bu kapsamda 175 araç alımını kapsayan 116 milyon 15 bin avro (6 milyar 30 milyon 870 bin lira) tutarında, KDV ve sigorta primi ilavesiyle dış borçlanma, iç borçlanma, yurt dışı tahvil, yurt içi tahvil veya ilgili mevzuat çerçevesinde diğer finansal enstrümanlar yoluyla borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı veya Başkan Vekilinin görevlendireceği kişilere yetki verilmesi talep edildi.

        Mecliste yapılan oylamada, borçlanmaya ilişkin gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

        İki bakanlıkta devir teslim

        İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, görevi İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye devretti. Adalet Bakanlığı'na da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı görevini Akın Gürlek'e devretti.

