İstanbul bugün büyük bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Aston Villa ile Freiburg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali, Beşiktaş Park’ta futbolseverlerle buluşacak. Saat 22.00’de başlayacak dev karşılaşma öncesinde kentte güvenlik ve trafik düzenlemeleri en üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda birçok bölgede önlem alınırken, bazı yollar araç trafiğine kapatıldı ve alternatif güzergahlar devreye alındı. Sürücüler ise güncel yol durumu ve kapalı caddeleri yakından takip ediyor. İşte İstanbul’da trafik düzenlemeleri ve alternatif rota bilgileri haberimizde…