İstanbul kapalı yollar 20 Mayıs 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?
İstanbul bugün Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Aston Villa ile Freiburg, 20 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'de başlayacak kritik mücadele öncesinde, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Final karşılaşması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak? İşte ilçe ilçe güncel trafik düzenlemeleri ve alternatif yol bilgileri…
BUGÜN İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?
İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası dolayısıyla 20 Mayıs'ta 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg-Aston Villa takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
20 MAYIS İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
Bugün saat 11.00'den etkinlik bitimine kadar
Beşiktaş'ta: Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Sait Çiftçi Ayrımları, Nüzhetiye Caddesi ve Süleyman Seba Caddesi,
Şişli’de: Dolmabahçe-Bomonti Tüneli, Taşkışla Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Maçka Caddesi, Bayıldım Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tünel çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri,
Beyoğlu’nda: Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, İnönü Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Asker Ocağı Caddesi trafiğe kapalı olacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR LİSTESİ
Beşiktaş’ta kapatılan yollara alternatif olarak Yıldız Caddesi, Yenidoğan Sokak, Hoş Sohbet Sokak, Vefa Bayırı Sokak, Orta Bahçe Caddesi, Ihlamur Dere Caddesi, Ayazma Deresi Caddesi, Türkgücü Sokak, Emirhan Caddesi, Ihlamur Yıldız Caddesi, Muallim Naci Caddesi ve Dereboyu Caddesi kullanılabilecek.
Beyoğlu'nda, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bahriye Caddesi, Irmak Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Dolapdere Caddesi, Kadiriler Yokuşu Sokak, Boğazkesen Caddesi ile Yeni Çarşı Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.
Şişli'de ise Villa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Vali Konağı Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Teşvikiye Caddesi, Rumeli Caddesi, Büyükdere Caddesi, Hasret Caddesi, Akar Caddesi ve Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak kullanılabilecek.