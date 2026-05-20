        Haberler Bilgi Gündem İSTANBUL KAPALI YOLLAR 20 MAYIS 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif güzergahlar listesi

        İstanbul kapalı yollar 20 Mayıs 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 12:19 Güncelleme:
        İstanbul bugün büyük bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Aston Villa ile Freiburg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali, Beşiktaş Park’ta futbolseverlerle buluşacak. Saat 22.00’de başlayacak dev karşılaşma öncesinde kentte güvenlik ve trafik düzenlemeleri en üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda birçok bölgede önlem alınırken, bazı yollar araç trafiğine kapatıldı ve alternatif güzergahlar devreye alındı. Sürücüler ise güncel yol durumu ve kapalı caddeleri yakından takip ediyor. İşte İstanbul’da trafik düzenlemeleri ve alternatif rota bilgileri haberimizde…

        BUGÜN İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

        İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası dolayısıyla 20 Mayıs'ta 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg-Aston Villa takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

        20 MAYIS İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

        Bugün saat 11.00'den etkinlik bitimine kadar

        Beşiktaş'ta: Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Sait Çiftçi Ayrımları, Nüzhetiye Caddesi ve Süleyman Seba Caddesi,

        Şişli’de: Dolmabahçe-Bomonti Tüneli, Taşkışla Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Maçka Caddesi, Bayıldım Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tünel çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri,

        Beyoğlu’nda: Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, İnönü Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Asker Ocağı Caddesi trafiğe kapalı olacak.

        ALTERNATİF GÜZERGAHLAR LİSTESİ

        Beşiktaş’ta kapatılan yollara alternatif olarak Yıldız Caddesi, Yenidoğan Sokak, Hoş Sohbet Sokak, Vefa Bayırı Sokak, Orta Bahçe Caddesi, Ihlamur Dere Caddesi, Ayazma Deresi Caddesi, Türkgücü Sokak, Emirhan Caddesi, Ihlamur Yıldız Caddesi, Muallim Naci Caddesi ve Dereboyu Caddesi kullanılabilecek.

        Beyoğlu'nda, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bahriye Caddesi, Irmak Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Dolapdere Caddesi, Kadiriler Yokuşu Sokak, Boğazkesen Caddesi ile Yeni Çarşı Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

        Şişli'de ise Villa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Vali Konağı Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Teşvikiye Caddesi, Rumeli Caddesi, Büyükdere Caddesi, Hasret Caddesi, Akar Caddesi ve Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak kullanılabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
