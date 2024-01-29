Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul kar yağışı son dakika: BAŞLADI! İstanbul'a kar ne zamana kadar yağacak?

        İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den kritik uyarı: İstanbul'a kar ne zamana kadar yağacak?

        İstanbul'a kar yağışı heyecanla karşılanıyor. Megakent'te yaşayanlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt ararken; beklenen yağış başladı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM saat vererek İstanbulluları uyardı. İşte, MGM hava durumu raporu ile İstanbul'da kar yağışı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 00:52 Güncelleme: 30.01.2024 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da kar yağışı çeşitli ilçelerde kendisini gösteriyor. Akşam saatlerinde başlayan hafif yağış aralıklarla devam ediyor. İstanbullular beyaz örtünün hayalini kurarken AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte, İstanbul'da kar yağışına ilişkin detaylar...

        2

        İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!

        İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından, dün kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün bazı ilçelerde yeniden başladı.

        Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece ve Avcılar'da başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde de etkili olmaya başladı.

        3

        AKOM SAAT VEREREK UYARDI!

        AKOM, resmi sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada "Öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası batı bölgeleri (Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece) ile Anadolu Yakası yüksek bölgelerinde (Çekmeköy, Şile ve Beykoz) kar yağış geçişleri yaşanması beklenirken diğer yerlerde karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağışı geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

        4

        Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde kar, şehir merkezinde ise çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde görülen yağışlar, kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile birlikte kar sağanakları şeklinde de etkili olabiliyor." ifadelerine yer verildi.

        5

        MGM'DEN AÇIKLAMA

        İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar (6-10 cm kar yüksekliği), yükseklerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, 30.01.2024 Salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte aralıklarla kuzey kesimlerde deniz etkili kar yağışı olarak zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Kanada Türkiye'ye savunma sanayi ambargosunu kaldırdı
        Kanada Türkiye'ye savunma sanayi ambargosunu kaldırdı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Okan Buruk'tan yeni rekor
        Okan Buruk'tan yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Büyük baskı
        Büyük baskı
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi!
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor