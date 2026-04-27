İstanbul kiralık konut projesi başvuruları başladı mı, şartları ne ve evler nasıl kiralanacak?
TOKİ kiralık konut projesiyle ilgili son dakika gelişmeleri, İstanbul'da ev sahibi olamayan vatandaşlar için yeni bir umut kapısı araladı. 100 bin sosyal konut projesi kapsamındaki kura sonuçları ile, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar kiralık sosyal konut sisteminin detaylarını gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni modelle birlikte, özellikle büyük şehirlerde artan kira fiyatlarına çözüm sunulması hedefleniyor. Peki, İstanbul kiralık konut projesi başvuruları başladı mı, şartları ne ve evler nasıl kiralanacak? İşte İstanbul kiralık konut projesi hakkında güncel bilgiler...
İstanbul TOKİ kiralık konut projesi için geri sayım başladı. 100 bin sosyal konut hamlesi kapsamında dikkat çeken yeni uygulama, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı kiralık ev fırsatı sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde açıkladığı proje, Türkiye’de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modeliyle öne çıkıyor. İlk aşamada 15 bin konutun inşa edileceği sistemde, başvuru tarihleri, kira bedelleri ve şartlar merak konusu olurken, TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır sorusu da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. İşte detaylar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, 24 Ekim 2025'te Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"ni devreye aldıklarını, 500 bin sosyal konut seferberliğini başlattıklarını anımsattı.
"TOKİ ELİYLE KİRALAMA SİSTEMİ KURUYORUZ"
Geçen yıl 29 Aralık'ta start verdikleri kura çekimlerini 80 ilde nihayete erdirdiklerini, bugün de proje kapsamında 100 bin konut ayırdıkları İstanbul'da hak sahiplerini belirleyeceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız. Taksitler 7 bin 313 lira, 11 bin lira arasında olacak. Bu ödeme modeliyle vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Kura çekiminin ardından temelleri atacak, evlerimizi en kısa süre içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunlara ilaveten Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum."
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
TOKİ kiralık konut başvuruları henüz başlamadı. TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut projesi kuralarının sona ermesinin ardından kiralık konut ile ilgili önümüzdeki haftalarda açıklama yapılması öngörülüyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında TOKİ kiralık konutları ile ilgili bilgiler verdi. TOKİ kiralık konut olarak İstanbul'da 15 bin konut yapılacak. Kiralık konutlar Anadolu ve Avrupa yakasında olacak. Ağustos ayında 2 bin kiralık konut için kura çekilişi yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek. Bakan Kurum ayrıca konutların merkezi yerlerde olacağını da duyurdu.