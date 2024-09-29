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        Haberler Magazin İstanbul Kültür Yolu Festivali coşkuyla başladı

        İstanbul Kültür Yolu Festivali coşkuyla başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on üçüncü durağı İstanbul'da dün festival coşkuyla başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 14:24 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:35
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        Festivalin birinci gününde sergilerde uzun kuyruklar oluştu, birbirinden renkli etkinlikler yoğun bir katılımla gerçekleşti.

        İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen Pablo Picasso sergisine sanatseverler akın etti. Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve

        fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 170 parçanın bir araya

        geldiği sergiye her yaştan sanatsever büyük ilgi gösterdi. AKM Büyük Tiyatro Fuayesi’ndeki Refik

        Anadol’un yeni projesi 'Yeryüzü Rüyaları: Anadolu'da büyük beğeni topladı.

        AKM’de uzun kuyrukların oluştuğu bir diğer sergi de Andy Warhol’un “Warhol’un Dünyası-Pop Art’in

        İkonu” sergisi oldu.

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        Grand Pera’da açılan Frida Kahlo’nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan “Frida Kahlo’nun

        Günlükleri” sergisi de büyük ilgi çekti. Grand Pera’dan çıkan sanatseverler, İstanbul Sinema Müzesi’nde açılan ve Yeşilçam’ın son 50 yılını yansıtan 'Bay Sinema - Türker İnanoğlu' sergisini kaçırmadı. Sergide yer alan Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçılarının balmumu heykelleriyle fotoğraf

        çektiren sanatseverler, Türker İnanoğlu imzalı filmlerle ilgili bilgileri de incelediler.

        Tophane-i Amire’deki Sebastia Salgado’nun 'Genesis' sergisi ve Lale Müzesi’ndeki 'Leonardo Da

        Vinci- Rönesans Dehası' sergisi de sanatseverlerin dikkatinden kaçmadı. İki sergi de gün boyunca

        yoğun ziyaretçi ağırladı.

        KONSER, OPERA, BALE VE TİYATRO

        İstanbul Kültür Yolu Festivali bu yıl, klasik müzik ve operanın en önemli sanatçı ve başyapıtlarını da

        sanatseverler ile buluşturuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 250 kişilik kadrosuyla AKM Türk

        Telekom Opera Salonu’nda sahnelenen 'Carmina Burana' temsili tam anlamıyla bir görsel ve sanatsal şölen sundu.

        AKM Büyük Tiyatro’da Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 'Küçük Korku Dükkanı', Garibaldi Sahnesi’nde

        Ankara Devlet Tiyatrosu’nun 'Gişe', Fişekhane’de Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın başrollerinde

        oynadığı 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyunları sahnelendi. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde ise İstanbul Kadın Kültür Vakfı’nca 'Sahne Sanatlarında-İz Bırakan Kadınlar - 101 Yılın 202 Kadını' sergisi açıldı. Serginin açılışında Türkçe tango müziklerinin seslendirildiği 'Zamansız Sesler' konseri düzenlendi. Kasımpaşa Mevlevihanesi’nde de İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından 'Devran-ı Şerif' etkinliği gerçekleştirildi.

        Grand Pera Emek Sahnesi’nde 'Cello Paradiso' konseri gerçekleştirildi ve 'Latin Dans' performansı sahnelendi.

        SİNEMA VE YAPAY ZEKÂ

        İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Sinema Genel Müdürlüğü ve İstinye Üniversitesi işbirliğiyle sinemada yapay zekanın etkisinin değerlendirildiği 'Sinema ve Yapay Zekâ' etkinliği düzenlendi. Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte yapay zekâyla gerçekleştirilen film gösterimleri yapılarak akademisyenler ve katılımcılar tarafından değerlendirildi.

        ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

        Ümraniye Belediyesi önünde kurulan Çocuk Köyü’nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli

        etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar düzenlendi. Festivalin birinci gününde çocuklar; gün boyunca birbirinden renkli etkinlikler ve 'Rafadan Tayfa' tiyatro oyunuyla gönüllerince eğlenirken, Gökyüzü Gözlem Etkinlikleriyle de uzaya dair birçok yeni bilgi öğrendiler. Bilim atölyelerine katılan çocuklar, teleskopla gözlem yapma şansı da buldular. Taksim Camii Kültür Merkezi, Pera Müzesi, AKM Çocuk Sanat Merkezi, Rami Kütüphanesi ve Kalyon Kültür’de düzenlenen çocuk atölyeleri büyük ilgi çekti.

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