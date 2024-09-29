İstanbul Kültür Yolu Festivali coşkuyla başladı

Festivalin birinci gününde sergilerde uzun kuyruklar oluştu, birbirinden renkli etkinlikler yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen Pablo Picasso sergisine sanatseverler akın etti. Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve

fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 170 parçanın bir araya

geldiği sergiye her yaştan sanatsever büyük ilgi gösterdi. AKM Büyük Tiyatro Fuayesi’ndeki Refik

Anadol’un yeni projesi 'Yeryüzü Rüyaları: Anadolu'da büyük beğeni topladı.

AKM’de uzun kuyrukların oluştuğu bir diğer sergi de Andy Warhol’un “Warhol’un Dünyası-Pop Art’in

İkonu” sergisi oldu.

REKLAM Grand Pera’da açılan Frida Kahlo’nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan “Frida Kahlo’nun Günlükleri” sergisi de büyük ilgi çekti. Grand Pera’dan çıkan sanatseverler, İstanbul Sinema Müzesi’nde açılan ve Yeşilçam’ın son 50 yılını yansıtan 'Bay Sinema - Türker İnanoğlu' sergisini kaçırmadı. Sergide yer alan Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçılarının balmumu heykelleriyle fotoğraf çektiren sanatseverler, Türker İnanoğlu imzalı filmlerle ilgili bilgileri de incelediler.

Tophane-i Amire’deki Sebastia Salgado’nun 'Genesis' sergisi ve Lale Müzesi’ndeki 'Leonardo Da Vinci- Rönesans Dehası' sergisi de sanatseverlerin dikkatinden kaçmadı. İki sergi de gün boyunca yoğun ziyaretçi ağırladı. KONSER, OPERA, BALE VE TİYATRO İstanbul Kültür Yolu Festivali bu yıl, klasik müzik ve operanın en önemli sanatçı ve başyapıtlarını da sanatseverler ile buluşturuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 250 kişilik kadrosuyla AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenen 'Carmina Burana' temsili tam anlamıyla bir görsel ve sanatsal şölen sundu.

AKM Büyük Tiyatro’da Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 'Küçük Korku Dükkanı', Garibaldi Sahnesi’nde Ankara Devlet Tiyatrosu’nun 'Gişe', Fişekhane’de Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın başrollerinde oynadığı 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyunları sahnelendi. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde ise İstanbul Kadın Kültür Vakfı’nca 'Sahne Sanatlarında-İz Bırakan Kadınlar - 101 Yılın 202 Kadını' sergisi açıldı. Serginin açılışında Türkçe tango müziklerinin seslendirildiği 'Zamansız Sesler' konseri düzenlendi. Kasımpaşa Mevlevihanesi’nde de İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından 'Devran-ı Şerif' etkinliği gerçekleştirildi. Grand Pera Emek Sahnesi’nde 'Cello Paradiso' konseri gerçekleştirildi ve 'Latin Dans' performansı sahnelendi.

SİNEMA VE YAPAY ZEKÂ İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Sinema Genel Müdürlüğü ve İstinye Üniversitesi işbirliğiyle sinemada yapay zekanın etkisinin değerlendirildiği 'Sinema ve Yapay Zekâ' etkinliği düzenlendi. Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte yapay zekâyla gerçekleştirilen film gösterimleri yapılarak akademisyenler ve katılımcılar tarafından değerlendirildi.