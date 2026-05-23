Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern'de bayram keyfi

        İstanbul Modern'de bayram keyfi

        İstanbul Modern, hem koleksiyonu hem de dikkat çeken sergileriyle Kurban Bayramı'nda, ziyaretçilerini sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 13:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Modern'de bayram keyfi

        Bayram tatilini İstanbul’da geçirenler ve kenti ziyaret edenler için İstanbul Modern, zengin sergi programıyla sanat dolu bir gün sunuyor. Müze, hem koleksiyonu hem de dikkat çeken sergileriyle ziyaretçilerini bayram boyunca sanatın farklı disiplinleriyle buluşturuyor...

        Türkiye’nin ilk opera sanatçılarından ve çağdaş sanat tarihinde özgün bir yere sahip olan Semiha Berksoy’un üretimlerini odağına alan “Tüm Renklerin Aryası” sergisi, sanatçının sahne sanatlarından görsel sanatlara uzanan disiplinlerarası pratiğini kapsamlı bir seçkiyle bir araya getiriyor.

        Sergi, Berksoy’un kişisel mitolojisini, güçlü ifade dilini ve sanatın farklı alanları arasında kurduğu özgün bağları gözler önüne sererken, ziyaretçilere sanatçının çok katmanlı dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor.

        REKLAM

        Müzenin yeni binasındaki ilk grup fotoğraf sergisi olan “Panorama: Hayaller ve Yerler” ise farklı kuşaklardan 18 sanatçının 2010’lu yıllardan bu yana ürettiği yapıtları bir araya getiriyor. Birinci kat galerilerine yayılan sergi, düşsel manzaralar, kurgusal portreler ve alternatif mekân tahayyülleri aracılığıyla izleyiciyi dünyayla kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor.

        İstanbul Modern Koleksiyonu’ndan çalışmaların yer aldığı “Yüzen Adalar” sergisi, Koleksiyon Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Ayrıca dünyaca ünlü mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan yeni müze binasının inşa sürecine odaklanan “Renzo Piano: Yerin Ruhu” sergisi de müzenin kütüphanesinde ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

        Boğaziçi ile Haliç’in birleştiği noktada, Tarihi Yarımada’ya karşı konumlanan müzenin çatısındaki yansıtma havuzu, denizle kent manzarasını buluşturarak ziyaretçilere eşsiz bir seyir deneyimi sunuyor.

        İstanbul Modern bayramın birinci günü hariç diğer günler ziyarete açık...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 21 Mayıs 2026 (CHP Kurultayıyla İlgili Karar Siyaseti Nasıl Etkiler?)

        CHP Merkez Yürütme Kurulu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması...
        #İstanbul Modern
        #kurban bayramı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Bayram için yollara düştük!
        Bayram için yollara düştük!
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"