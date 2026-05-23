İstanbul Modern'de bayram keyfi

Bayram tatilini İstanbul’da geçirenler ve kenti ziyaret edenler için İstanbul Modern, zengin sergi programıyla sanat dolu bir gün sunuyor. Müze, hem koleksiyonu hem de dikkat çeken sergileriyle ziyaretçilerini bayram boyunca sanatın farklı disiplinleriyle buluşturuyor...

Türkiye’nin ilk opera sanatçılarından ve çağdaş sanat tarihinde özgün bir yere sahip olan Semiha Berksoy’un üretimlerini odağına alan “Tüm Renklerin Aryası” sergisi, sanatçının sahne sanatlarından görsel sanatlara uzanan disiplinlerarası pratiğini kapsamlı bir seçkiyle bir araya getiriyor.

Sergi, Berksoy’un kişisel mitolojisini, güçlü ifade dilini ve sanatın farklı alanları arasında kurduğu özgün bağları gözler önüne sererken, ziyaretçilere sanatçının çok katmanlı dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor.

Müzenin yeni binasındaki ilk grup fotoğraf sergisi olan “Panorama: Hayaller ve Yerler” ise farklı kuşaklardan 18 sanatçının 2010’lu yıllardan bu yana ürettiği yapıtları bir araya getiriyor. Birinci kat galerilerine yayılan sergi, düşsel manzaralar, kurgusal portreler ve alternatif mekân tahayyülleri aracılığıyla izleyiciyi dünyayla kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor.

İstanbul Modern Koleksiyonu’ndan çalışmaların yer aldığı “Yüzen Adalar” sergisi, Koleksiyon Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Ayrıca dünyaca ünlü mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan yeni müze binasının inşa sürecine odaklanan “Renzo Piano: Yerin Ruhu” sergisi de müzenin kütüphanesinde ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Boğaziçi ile Haliç’in birleştiği noktada, Tarihi Yarımada’ya karşı konumlanan müzenin çatısındaki yansıtma havuzu, denizle kent manzarasını buluşturarak ziyaretçilere eşsiz bir seyir deneyimi sunuyor.

İstanbul Modern bayramın birinci günü hariç diğer günler ziyarete açık...