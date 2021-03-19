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'İstanbul Montparnasse'de 11 Türk ressamı

Fransız sanat tarihçisi Clotilde Scordia, 'İstanbul Montparnasse' adlı kitapta da Fransa'da yaşamış 11 Türk ressamının eserlerine ve yaşantılarına yer verdi

'İstanbul Montparnasse'de 11 Türk ressamı
11 Türk ressamını anlattı
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İHA

Fransız sanat tarihçisi Clotilde Scordia, etkilendiği Türk kültürünün Fransa'da geniş çevrelere yayılması amacıyla 'İstanbul Montparnasse' adlı bir kitap çıkardı. Scordia, kitabında sanat dünyasına iz bırakan Fahrelnissa Zeid, Fikret Mualla, Hakkı Anlı, Abidin Dino, Selim Turan, Avni Arbaş, Nejat Devrim, Mübin Orhon, Tiraje Dikmen, Remzi Raşa ve Albert Bitran'a yer verdi.

Ressamların eserlerini ve yaşantılarını Fransızca olarak anlatan Clotilde Scordia, kitabının tanıtımı için ise Paris'te bulunan Jacqueline Quillere - Üstünel'in sahibi olduğu La Petite Galerie'de açtığı sergi ile gerçekleştirdi. Sergide, kitabında yer verdiği Türk ressamların eserlerini Paris'teki koleksiyonculardan ödünç alarak yer veren Scordia'nın kitabı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yedi yıl boyunca araştırma yaptığını söyleyen Clotilde Scordia, "Araştırmalara üniversite yıllarımda başlamıştım. Üniversite eğitimimi tamamladığımda da Fransız halkına ikinci yeni Paris Ekolüne mensup olarak bilinen Türk sanatçıları tanıtmak istedim. Fransız ve frankofon sanatseverlere, koleksiyonculara kendilerini tanıtmak benim için bu nedenle çok önemliydi. Türkiye'den bu kadar değerli sanatçıların Paris'e gelerek büyük ustalarla atölyelerde çalıştıklarından haberleri yoktu. İki ülke arasındaki verimli paylaşımları gözden geçirmek, II. Dünya Savaşı'nın hemen ardından Fransa'ya gelen, buraya yerleşen, çalışan ve sanatçıları tanıtmak benim için önemli" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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