Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis İstanbul Open'da şampiyon Maria Timofeeva!

        İstanbul Open'da şampiyon Maria Timofeeva!

        Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Istanbul Open'da tekler şampiyonu Maria Timofeeva oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Open'da şampiyon Maria Timofeeva!

        WTA 125 seviyesinde gerçekleştirilen ve 19 ülkeden 76 tenisçinin mücadele ettiği organizasyonun tekler finalinde, turnuvanın 1 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Donna Vekic ile 6 numaralı seri başı Özbek raket Maria Timofeeva karşı karşıya geldi. Tenis severlerin yoğun ilgi gösterdiği final müsabakası, büyük heyecana sahne oldu.

        1 saat 31 dakika süren karşılaşmada Maria Timofeeva, turnuva boyunca set kaybetmeden finale yükselen Donna Vekic’i 6-4, 6-2’lik skorla mağlup ederek Istanbul Open’da şampiyonluğa ulaştı. Özbek tenisçi bu sonuçla kariyerinin WTA 125 seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

        REKLAM

        Istanbul Open tekler finalinin ardından düzenlenen törende sporculara kupaları, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ile Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan tarafından takdim edildi.

        Turnuvanın gerçekleşmesinde katkı sağlayan isimlere de plaket takdimi gerçekleştirildi. Supervisor Damian Steiner’a plaketini TTF Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Turnuva Başhakemi Alaaddin Boyar’a TTF Yönetim Kurulu Üyesi Eda Sevaioğlu Tan, Turnuva Hakem Şefi Soner Sivri’ye TTF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kurt, tekler maçının Kule Hakemi Jennifer Zhang’a TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Tümen ve Turnuva Direktörü Melis Yafe’ye Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil takdim etti.

        REKLAM

        Uluslararası tenis takviminde önemli bir yere sahip olan Istanbul Open, bir hafta boyunca dünya tenisinin önemli isimlerini İstanbul’da ağırlarken, tenis tutkunlarına da üst düzey maç heyecanı yaşattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Geçmişin Kokusu sinemaseverleri bekliyor

        Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te geçen sarsıcı bir hikayeyi konu alan 'Geçmişin Kokusu' filmi sinemaseverleri bekliyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!
        ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?