Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İstanbul seçimi 3600 ek göstergeyi geciktirecek mi?

HABERTURK.COM

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da 23 Haziran’da seçimlerin tekrarlanması kararı almasının ardından, işçi ve memurlar, kendileriyle ilgili düzenlemelerin akıbetini merak etmeye başladı. En çok merak edilen konuların başında ise 2 milyona yakın kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge geliyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi  

sandık

İstanbul seçimlerinin tekrarlanması dolayısıyla Meclis 23 Haziran’a kadar fiilen çalışamayacak. Tüm partilerin milletvekilleri İstanbul seçimleri için seferber olacak. Meclis’in fiilen çalışamayacak olması, 3600 ek gösterge çalışmalarını geciktirecek. Ancak, gecikme, kapsamdaki çalışanlar açısından sonucu değiştirmeyecek. Zira 3600 ek göstergenin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2020 olarak belirlenmesi gündemde.

Kapsamdaki yaklaşık 250 bin memur emeklilik dilekçesini bekletiyor. Bunların yarısının topluca emekli olması durumunda, 15 milyar lira dolayında emekli ikramiyesi ödenmesi gerekecek. Bu yükün 2020 bütçesine ötelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Meclis’in fiilen çalışamayacak olması kıdem tazminatı çalışmalarını çok etkilemeyecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yasayla ilgili mutfak çalışmasını sürdürüyor. İstanbul seçimi sürecinde bu çalışmaların olgunlaşması, ardından da sosyal tarafların seçimden sonra bir araya gelmesi bekleniyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT),seçim tekrarı kararı üzerine yeni bir beklentiye girdi. Ancak seçimden önce bu konuda bir yasa çıkması zor görünüyor.

Ahmet Kıvanç, İstanbul seçimlerinin tekrarlanması kararının çalışanları nasıl etkileyeceğini, Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter’e değerlendirdi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika gençlere müjde: İlk yıl 27 bin lira teşvik
SOSYAL GÜVENLİKKendi işini kuracak gençler dikkat!
Mevsimlik işçinin hakları nelerdir?
SOSYAL GÜVENLİKO çalışanlar nasıl kıdem tazminatı alabilir?
İşveren işçinin mobbinge uğramadığını ispatla yükümlü
SOSYAL GÜVENLİKMobbinge uğrarsanız yalnız değilsiniz
İş sağlığı ve güvenliği 125 bin profesyonele emanet
SOSYAL GÜVENLİKİş sağlığı ve güvenliği 125 bin profesyonele emanet
Son dakika müjdesi: 2 yıl erken emekli olabilirsiniz!
SOSYAL GÜVENLİK2 yıl erken emekli olabilirsiniz!
Son dakika dikkat: İşçilerin yıllık izin hakları nelerdir? Bunu yapmayın...
SOSYAL GÜVENLİKKullanılmayan izin parası, çalışırken alınamaz
Son dakika müjdesi: Ev kadınlarına emeklilik yolu! İşte detaylar
SOSYAL GÜVENLİKEv kadınlarına emeklilik yolu
Tüm-İş başkanı Şahin: Kıdem Tazminatı Reformu milyonların umudu olacak
SOSYAL GÜVENLİK"Kıdem reformu milyonların umudu olacak"
1 Mayıs’ta emekçinin 4 gündemi: 3600 ek gösterge, EYT, taşeron işçi ücretleri, Kıdem tazminatı
SOSYAL GÜVENLİK1 Mayıs’ta emekçinin 4 gündemi
Sayılarla Türk emekçileri İşsizler eş dost aracılığıyla iş arıyor. 900 bin kişi bir yıldan fazladır iş arıyor En çok istihdam artışı eğitim sektöründe
SOSYAL GÜVENLİKİşte rakamlarla emekçilerin dünyası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X