İstanbul seçimlerinin tekrarlanması dolayısıyla Meclis 23 Haziran’a kadar fiilen çalışamayacak. Tüm partilerin milletvekilleri İstanbul seçimleri için seferber olacak. Meclis’in fiilen çalışamayacak olması, 3600 ek gösterge çalışmalarını geciktirecek. Ancak, gecikme, kapsamdaki çalışanlar açısından sonucu değiştirmeyecek. Zira 3600 ek göstergenin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2020 olarak belirlenmesi gündemde.

Kapsamdaki yaklaşık 250 bin memur emeklilik dilekçesini bekletiyor. Bunların yarısının topluca emekli olması durumunda, 15 milyar lira dolayında emekli ikramiyesi ödenmesi gerekecek. Bu yükün 2020 bütçesine ötelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Meclis’in fiilen çalışamayacak olması kıdem tazminatı çalışmalarını çok etkilemeyecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yasayla ilgili mutfak çalışmasını sürdürüyor. İstanbul seçimi sürecinde bu çalışmaların olgunlaşması, ardından da sosyal tarafların seçimden sonra bir araya gelmesi bekleniyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT),seçim tekrarı kararı üzerine yeni bir beklentiye girdi. Ancak seçimden önce bu konuda bir yasa çıkması zor görünüyor.

Ahmet Kıvanç, İstanbul seçimlerinin tekrarlanması kararının çalışanları nasıl etkileyeceğini, Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter’e değerlendirdi.