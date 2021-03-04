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HaberlerTeknolojiOyunİstanbul simülasyonu ile dünya finalinde yarışacaklar - Haberler
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İstanbul'un tarihi noktaları Instagram filtreleriyle simülasyona taşınacak

Mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. dünyanın en iyilerini belirlemek için İstanbul’u dijital arenaya taşıyor. 28 ülkenin en başarılı mobil oyuncuları, İstanbul’un simülasyon hale getirilmiş tarihi noktalarında oyun heyecanını bire bir yaşayacak. 13 güne yayılacak etkinliğin gerçekleşeceği İstanbul’un simülasyonunda, Haydarpaşa Garı, Ortaköy, Galata Kulesi, dünyanın en eski ticaret merkezlerinden olan Kapalıçarşı, Sultanahmet Meydanı da hem oyuncular hem de izleyiciler tarafından gezilebilecek. 

İstanbul simülasyonu ile dünya finalinde yarışacaklar - Haberler
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Mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. gerçekleşecek dünya finaliyle İstanbul’un dünyaya tanıtılmasında rol oynayacak. İstanbul’un sanal bir simülasyonunda gerçekleşecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde hem dünyanın en iyileri oyuncuları yarışacak hem de katılımcılar evlerinde İstanbul’u gezebilecek.

PUBG MOBILE, Hearthstone ve Teamfight Tactics Mobil turnuvalarında her bir oyunun finali, İstanbul ile özdeşleşen ikonik noktalarda düzenlenecek. PUBG MOBILE Finali Haydarpaşa Garı’nın, Teamfigjht Tactics Finali Ortaköy’ün, Hearthstone Finali ise Kapalı Çarşı’nın bire bir simülasyonunda gerçekleştirilecek.

13 günlük oyun festivalinin içinde yer alan Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı gibi tarihi noktaların olduğu dijital tur ile Türkiye’nin kültürel mirasının tanıtılmasına ve yaşatılmasına da katkı sağlayacak.

PUBG MOBILE’DE TÜRKİYE’Yİ İKİ TAKIM TEMSİL EDECEK

Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde Şampiyonluk heyecanı 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı’daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. 27 Mart’ta Ortaköy’de gerçekleşecek Teamfight Tactics ile sürecek yolculuk dünyanın en eski tren istasyonlarından olan Haydarpaşa Garı’nda 22 ve 29 Mart’taki PUBG MOBILE finali ile tamamlanacak.

Red Bull M.E.O.’nun PUBG MOBILE finalinde dünya ikiye bölünecek. 22 Mart’ta Doğu ve 29 Mart’ta Batı olmak üzere iki şampiyonun belli olacağı Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde Türkiye’yi temsil eden Futbolist ve Blaze Esports, Batı Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

AR FİLTRELERİ İLE ŞEHİR OYUN ALANINA ÇEVRİLECEK

Şehri oyun alanına çevirmeye odaklanan Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en yaratıcı videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor.

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