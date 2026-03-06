Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 6 Mart 2026: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 6 Mart 2026: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Mart Cuma günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Giriş: 06.03.2026 - 01:45
        İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerine su verilemiyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 6 Mart 2026 İSKİ planlı su kesintileri...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        MSB: İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurarak, "Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına...
