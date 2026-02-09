İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda Eyüp Aksu dönemi sona erdi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçim sonucunda İsmet Dalcı 2.455 oy, Davut Hanoğlu 74 oy, Eyup Aksu 1.461 oy aldı.

Bu sonuçlarla İsmet Dalcı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na seçildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Görev süresince Odamıza hizmet eden Sayın Eyup Aksu ve yönetim kuruluna katkılarından dolayı teşekkür eder, görevi devralan Sayın İsmet Dalcı ve yönetim kuruluna başarılar dileriz. Seçim sonuçlarının; Odamıza, Esnafımıza ve İstanbul halkına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz" denildi.