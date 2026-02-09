Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda Eyüp Aksu dönemi sona erdi - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda Eyüp Aksu dönemi sona erdi

        İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulunda gerçekleştirilen seçim sonucunda yeni başkanı İsmet Dalcı oldu, Eyüp Aksu dönemi sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:13
        Eyüp Aksu dönemi sona erdi
        İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçim sonucunda İsmet Dalcı 2.455 oy, Davut Hanoğlu 74 oy, Eyup Aksu 1.461 oy aldı.

        Bu sonuçlarla İsmet Dalcı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na seçildi.

        İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Görev süresince Odamıza hizmet eden Sayın Eyup Aksu ve yönetim kuruluna katkılarından dolayı teşekkür eder, görevi devralan Sayın İsmet Dalcı ve yönetim kuruluna başarılar dileriz. Seçim sonuçlarının; Odamıza, Esnafımıza ve İstanbul halkına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz" denildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenler'de otomobilin yüklendiği çekici yokuştan kayıp 13 araca çarptı

        Esenler'de arızalanan otomobilin yüklendiği çekici yokuştan kayarak önce aracın dışında duran şoföre ardından 13 otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

