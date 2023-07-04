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Haberler Gündem Güncel İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçırınca körükten aprona atladı! - En son haberler
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Sabiha Gökçen Havalimanında aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona giren iki yolcu ekipleri alarma geçirdi. İlk olayda İtalya uçuşunu kaçıran bir kişi camı kırıp aprona girince kısa sürede gözaltına alındı. İstanbul-Tel Aviv uçuşu öncesinde de uçağı kaçıran yolcu körükten aprona atladı

İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçırınca körükten aprona atladı! - En son haberler
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AA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemeyen iki yolcu izinsiz aprona çıktı.

İLK OLAY İTALYA UÇUŞU ÖNCESİ GERÇEKLEŞTİ

AA'da yer alan habere göre havalimanından İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu uçuş saatine yetişemedi.

Görevlilerle tartışan yolcu terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi. Camı kıran yolcu izinsiz bir şekilde aprona girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı.

YOLCU KÖRÜKTEN ATLADI

Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Tel Aviv uçuşunda ise bir başka yolcu izinsiz aprona çıkmak istedi. Yetişemediği uçağın henüz piste ilerlemediğini gören yolcu, uçağın yanaştığı körüğe girdi.

Uçak hareket ettiği için körükten aprona atlayan yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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