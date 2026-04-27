Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İstanbul TOKİ evleri nereye, hangi semtlere yapılacak? TOKİ İstanbul konutları hangi ilçelerde? 2026 TOKİ 100 bin konut yapılacak ilçeler

        İstanbul TOKİ evleri nereye, hangi semtlere yapılacak?

        Murat Kurum tarafından duyurulan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konut için geri sayım başladı. 2026 TOKİ İstanbul projesinde yer alacak ilçeler, başvuru yapan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilirken, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda birçok bölgede yeni konut alanlarının oluşturulacağı belirtiliyor. Altyapı, ulaşım ve zemin uygunluğu kriterlerine göre belirlenen TOKİ İstanbul konut alanlarıyla ilgili detaylar netleşmeye başlarken, "TOKİ İstanbul evleri hangi ilçelerde yapılacak?" sorusu da gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte 2026'da İstanbul TOKİ 100 bin konut için öne çıkan ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 08:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yapılacağı ilçeler merak konusu olmaya devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen dev projede, özellikle nüfus yoğunluğu ve yeni yerleşim alanlarına uygunluk kriterleri dikkate alınarak belirlenen bölgeler öne çıkıyor. 2026 TOKİ İstanbul konut projeleri için hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası’nda birçok ilçede çalışmalar hız kazanırken, vatandaşlar "TOKİ İstanbul’da hangi ilçelere yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bilgiler...

        2

        İSTANBUL, ANKARA, BURSA İL İL TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?

        TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde yeni detaylar netleşti. Proje kapsamında konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek; 1+1 ve 2+1 tipinde, yatay mimari anlayışını ve mahalle kültürünü öne çıkaran bir planlama esas alınacak.

        En yüksek konut üretiminin gerçekleştirileceği iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya öne çıkarken, ülke genelinde 81 ili kapsayan projede inşaatların yapılacağı ilçelere ilişkin dağılım da büyük ölçüde belirlenmiş durumda.

        3

        BİRİNCİ SIRADA İSTANBUL

        En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

        TOKİ KONUTLARI İL VE İLÇELERİ İLE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        İSTANBUL TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

        Konutların hangi ilçe ve mahallelerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul TOKİ konutları ilçe dağılımı için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öne çıkan 3 ilçe Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla olsa da konutların yapılacağı ilçe ve mahalleler TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.

        5

        ANKARA TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI

        Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

        6

        İZMİR TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI

        İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

        7

        BURSA TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI

        Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

        TOKİ İstanbul kura sıralaması nasıl öğrenilir?
        TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
