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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul TOKİ evleri nereye, hangi semtlere yapılacak? TOKİ İstanbul konutları hangi semtlere inşa edilecek, ne zaman teslim edilecek?

        İstanbul TOKİ evleri nereye, hangi semtlere yapılacak? TOKİ İstanbul konutları ne zaman teslim edilecek?

        İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesi için gözler yeni yerleşim alanlarına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Avrupa ve Anadolu Yakası'nda birçok ilçede yeni konut alanlarının oluşturulması planlanırken, en çok "TOKİ İstanbul evleri hangi semtlere yapılacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Ulaşım ağı, altyapı kapasitesi ve zemin uygunluğu gibi kriterlerle şekillenen proje için öne çıkan bölgeler netleşmeye başladı. Peki, İstanbul TOKİ evleri nereye, hangi semtlere yapılacak? TOKİ İstanbul konutları ne zaman teslim edilecek? İşte bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 12:26 Güncelleme:
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        İstanbul’da TOKİ tarafından yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde hem inşa edilecek bölgeler hem de teslim takvimi merak konusu oldu. Türkiye genelindeki büyük sosyal konut hamlesinin önemli ayağını oluşturan İstanbul projesinde, 1+1 ve 2+1 dairelerin hangi ilçelerde yükseleceği araştırılırken, hak sahipleri teslim sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, TOKİ İstanbul konutları hangi semtlere yapılacak ve evler ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar...

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        İSTANBUL, ANKARA, BURSA İL İL TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?

        TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde yeni detaylar netleşti. Proje kapsamında konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek; 1+1 ve 2+1 tipinde, yatay mimari anlayışını ve mahalle kültürünü öne çıkaran bir planlama esas alınacak.

        En yüksek konut üretiminin gerçekleştirileceği iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya öne çıkarken, ülke genelinde 81 ili kapsayan projede inşaatların yapılacağı ilçelere ilişkin dağılım da büyük ölçüde belirlenmiş durumda.

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        BİRİNCİ SIRADA İSTANBUL YER ALIYOR

        En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

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        İSTANBUL TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

        Konutların hangi ilçe ve mahallelerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul TOKİ konutları ilçe dağılımı için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öne çıkan 3 ilçe Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla olsa da konutların yapılacağı ilçe ve mahalleler TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.

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        ANKARA TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI

        Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

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        İZMİR TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI

        İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

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        BURSA TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI

        Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

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