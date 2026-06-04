İstanbul’da TOKİ tarafından yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde hem inşa edilecek bölgeler hem de teslim takvimi merak konusu oldu. Türkiye genelindeki büyük sosyal konut hamlesinin önemli ayağını oluşturan İstanbul projesinde, 1+1 ve 2+1 dairelerin hangi ilçelerde yükseleceği araştırılırken, hak sahipleri teslim sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, TOKİ İstanbul konutları hangi semtlere yapılacak ve evler ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar...