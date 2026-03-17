İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi 2026: İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde sıra İstanbul'a geldi. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. İstanbul TOKİ kurasına katılmaya hak kazanan vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecek. Çekilişin ardından kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde TOKİ İstanbul kura çekimi takvimi ile ilgili açıklama yapmıştı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi ile 100 bin konut için başvuru kabul ve red listesi...
Kura çekilişlerinin 79 ilde tamamlanmasının ardından gözler İstanbul TOKİ kura takvimine çevrildi. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin konut inşa edilecek. YouTube’dan canlı yayınlanacak kura sonrası isim listesi sorgulama ekranı e-Devlet’ten erişime açılacak. Geri sayım sürerken İstanbul kurasına katılmaya hak kazanan ve başvurusu reddedilen vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet adresinden yayınlandı. ‘’İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt aranırken Bakan Kurum’dan İstanbul TOKİ kura çekilişi hakkında açıklama geldi. Peki, TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman? İşte, 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ile başvuru kabul ve red listesi.
TOKİ İSTANBUL 100 BİN KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da kuraların çekileceği tarihi açıkladı.
Bakan Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor.
Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız" dedi.
TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişinin Mart sonuna kadar yapılması bekleniyor.
BAŞVURUSU ONAYLANANLAR VE REDDEDİLENLER BELLİ OLDU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Başvuruları olumlu değerlendirilen vatandaşlar, kura çekimine katılmaya hak kazandı. Reddedilenler listesinde yer alanlar ise başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.
Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.