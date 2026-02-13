İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 12 Şubat Perşembe günü yapıldı. Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Alınan yüzde 20 zam kararının ardından yeni toplu ulaşım ücret tarifesi kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zamandan itibaren geçerli? İşte 2026 İstanbul toplu ulaşım zammının geçerli olacağı tarih...