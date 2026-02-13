İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 20 zam! İstanbul toplu taşıma zammı ne zamandan itibaren geçerli?
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Yüzde 20 oranındaki zammın ne zamandan itibaren geçerli olacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul toplu taşıma zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte İstanbul'da yeni toplu ulaşım ücret tarifesinin geçerli olacağı tarih...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 12 Şubat Perşembe günü yapıldı. Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Alınan yüzde 20 zam kararının ardından yeni toplu ulaşım ücret tarifesi kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zamandan itibaren geçerli? İşte 2026 İstanbul toplu ulaşım zammının geçerli olacağı tarih...
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 20 ZAM YAPILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 12 Şubat 2026 Perşembe günü Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi de görüşüldü.
Meclisteki konuşmaların ardından oylamaya geçildi.
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.
YÜZDE 20 ZAM SONRASI YENİ TOPLU ULAŞIM ÜCRET TARİFESİ
Alınan karar doğrultusunda İETT otobüsleri, raylı sistemler, metrobüs ve şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik tam bilet ücreti 35 liradan 42 liraya yükseldi.
Aktarmalı geçişlerde ise birinci aktarma 31,27 lira, ikinci aktarma 24,02 lira, üçüncü ve sonraki aktarmalar 15,62 lira olarak uygulanacak.
İSTANBULKART VE MAVİ KART (ABONMAN) ÜCRETLERİ
Elektronik tam bilet ücreti 42 lira,
Öğrenci bilet ücreti 20,50 lira,
30 yaş üstü öğrenci bilet ücreti 37,80 lira,
Sosyal bilet ücreti (öğretmen, 60 yaş) 30,07 lira oldu.
"Mavi Kart" aylık abonman ücreti 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya yükseldi.
Öğrenci abonman ücreti 494 liradan 593 liraya çıkarken, İBB personel abonman ücreti bin 618 lira oldu.
30 yaş ve üzeri öğrenci abonman 2 bin 968 liraya, 60 yaş üstü aylık abonman ücreti ise 2 bin 51 liraya çıktı.
METROBÜS ÜCRETLERİ
Metrobüste tam yolcu ücreti 1-3 durak arası 30,07 lira,
4-9 durak arası 48,01 lira,
10-15 durak arası 52,73 lira,
en uzun mesafe olan 34 ve üzeri durakta ise 62,35 liraya yükseldi.
ŞEHİR HATLARI ÜCRETLERİ
Üsküdar-Eminönü seferinin ücreti 44,33 liradan 53,20 liraya,
Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücreti 49,40 liradan 59,28 liraya,
Bostancı-Adalar seferinin ücreti 130,22 liradan 156,26 liraya yükseldi.
Adalar hattında tam biniş ücreti 137,48 lira oldu.
TAKSİ ÜCRETLERİ
Kararla birlikte taksilerde taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya, kilometre başına mesafe ücreti 36,30 liradan 43,56 liraya yükseldi.
Zaman tarifesi ücreti saatlik 453,71 liradan 544,45 liraya yükselirken, kısa mesafe ücreti ise 210 lira oldu.
MİNİBÜS ÜCRETLERİ
Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücreti 39 liraya çıkarıldı.
Buna göre; 4 kilometreye kadar olan mesafelerde 39 lira, 4–7 kilometre arası 41 lira, 7–11 kilometre arası 42 lira, 11–15 kilometre arası 43 lira, 15-20 kilometre arası ise 47 lira olarak uygulanacak.
Minibüslerde öğrenci ücreti ise 25 lira oldu.
MARMARAY ÜCRETLERİ
Marmaray ve banliyö hatlarında mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.
Halkalı-Bahçeşehir ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö Hatları; tam 34 liraya, öğrenci 16 liraya, 30 yaş üstü öğrenci bileti 30,60 liraya, 60 yaş üstü bilet ise 24,16 liraya yükseldi.
Marmaray'da 1-7 istasyon arası 27 liradan 34 liraya, 36-43 istasyon arası ise 59,76 liradan 74,70 liraya yükseldi.
Öğrenci 16,48 lira, 30 yaş ve üzeri öğrenci bileti 30,60 lira, 60 yaş üstü bilet ise 24,16 lira oldu.
OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ
Yeni kararla birlikte okul servis ücretlerinde 0–1 kilometre arası mesafe ücreti 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya yükseltildi.
Personel servislerinde ise en düşük ücret 2 bin 284 lira 54 kuruş olarak belirlendi.
2026 İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?
İstanbul toplu taşıma zammı sonrası yeni ücret tarifesi, 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Buna göre; İstanbul'da toplu taşıma zammı önümüzdeki pazartesi günü başlayacak.